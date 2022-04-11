11 квітня в зоні бойових дій відкриють дев'ять гуманітарних коридорів

Людмила Денісова повідомила про те, які гуманітарні коридори діятимуть 11 квітня в Запорізькій, Донецькій і Луганській областях

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Український омбудсмен Людмила Денисова повідомила на своїй Фейсбук-сторінці, що 11 квітня на території Запорізької, Донецької та Луганської областей відкриються дев'ять гуманітарних коридорів.

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У Донецькій області працюватиме коридор Маріуполь – Запоріжжя. Виїхати з міста можна буде на власному транспорті.

У Запорізькій області відкриються коридори Бердянськ – Запоріжжя та Токмак – Запоріжжя, місце зборів: вул. Шевченка, 5. Місце збору охочих скористатися коридором Енергодар – Запоріжжя оголосить місцева влада.

Із окупованих міст області евакуація проходитиме на особистому автомобілях, оскільки автобуси, відправлені із Запоріжжя, чекають на перепустку на блокпосту в місті Василівка.

На Луганщині організують коридори Сєвєродонецьк – Бахмут, місце зборів: проспект Хіміків, 28; Лисичанськ – Бахмут, місця зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324; Попасна – Бахмут, місце зборів: вул. Першотравнева, 42, с. Гірське – Бахмут, місце зборів: вул. Гагаріна, 13; Рубіжне — Бахмут.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що створення гуманітарного коридору в Маріуполі блокував особисто президент РФ Володимир Путін.

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