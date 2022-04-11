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Украина Российско-украинская война

Временный мост соединил Ирпень, Бучу, Гостомель и Ворзель с Киевом

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взорванные мосты, Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель
Фото: CNN

11 апреля начал работу временный мост через реку Ирпень. Благодаря этому города, расположенные на северо-западе от столицы, теперь могут свободно сообщаться с Киевом

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в селе Романовка заработал временный насыпной мост через реку Ирпень. Это позволило соединить Киев с городами Ирпень, Буча, Гостомель и Ворзель.

По словам Тимошенко, круглосуточные работы продолжались пять дней, на постройке моста было занято более 50 человек и свыше 40 единиц техники: экскаваторов, бульдозеров, грейдеров, погрузчиков, катков.

"Протяженность временного насыпного моста — 245 м, ширина — 9 м. Для его постройки использовали более 9 тыс. тонн насыпных материалов, — отметил Тимошенко. — Теперь доставку гуманитарной помощи и строительных материалов к освобожденным от российской оккупации городам будем делать быстрее".

За время боевых действий в окрестностях Киева было уничтожено множество мостов. Часть из них разрушены российскими войсками, а часть – пришлось взорвать защитникам столицы, чтобы не допустить продвижение захватчиков. На днях министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил в Facebook, что теперь их будут отстраивать. По его словам, на восстановление одного моста уйдет 2-3 месяца. Пока будут длиться работы, для транспорта обустроят временные переправы.

Ранее Фокус писал, что помимо обустройства временного моста в Романовке начали восстанавливать мост на трассе М-06 (Киев-Чоп) в Стоянке. Трассу хотят расчистить от подбитой техники и сгоревших авто. Часть моста откроют через два месяца, а полноценно его отстроят через 3-4 месяца.

Ранее Фокус сообщал, что за время войны в Украине уничтожены десятки тысяч километров дорог и сотни мостов и развязок. Сумма понесенного страной ущерба близится к триллиону долларов.