Тимчасовий міст з'єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ворзель з Києвом

11 квітня розпочав роботу тимчасовий міст через річку Ірпінь. Завдяки цьому міста, розташовані на північний захід від столиці, тепер можуть вільно сполучатися з Києвом.

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Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що в селі Романівка запрацював тимчасовий насипний міст через річку Ірпінь. Це дозволило поєднати Київ із містами Ірпінь, Буча, Гостомель та Ворзель.

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За словами Тимошенка, цілодобові роботи тривали п'ять днів, на спорудженні мосту було зайнято понад 50 осіб і понад 40 одиниць техніки: екскаваторів, бульдозерів, грейдерів, навантажувачів, катків.

"Протяжність тимчасового насипного мосту — 245 м, ширина — 9 м. Для його спорудження використано понад 9 тис. тонн насипних матеріалів, — зазначив Тимошенко. — Тепер доставку гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів до звільнених від російської окупації міст здійснюватимемо швидше".

За час бойових дій на околицях Києва було знищено безліч мостів. Частину з них зруйнували російські війська, а частину — довелося підірвати захисникам столиці, щоб не допустити просування загарбників. Днями міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook, що тепер їх відбудовуватимуть. За його словами, на відновлення одного мосту піде 2-3 місяці. Поки триватимуть роботи, для транспорту облаштують тимчасові переправи.

Раніше Фокус писав, що окрім облаштування тимчасового мосту в Романівці почали відновлювати міст на трасі М-06 (Київ-Чоп) у Стоянці. Трасу хочуть розчистити від підбитої техніки й авто, що згоріли. Частину мосту відкриють за два місяці, а повноцінно його відбудують за 3-4 місяці.

Раніше Фокус повідомляв, що за час війни в Україні знищено десятки тисяч кілометрів доріг і сотні мостів та розв'язок. Сума завданих країною збитків наближається до трильйона доларів.