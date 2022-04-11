Тимчасовий міст з'єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ворзель з Києвом
11 квітня розпочав роботу тимчасовий міст через річку Ірпінь. Завдяки цьому міста, розташовані на північний захід від столиці, тепер можуть вільно сполучатися з Києвом.
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Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що в селі Романівка запрацював тимчасовий насипний міст через річку Ірпінь. Це дозволило поєднати Київ із містами Ірпінь, Буча, Гостомель та Ворзель.
За словами Тимошенка, цілодобові роботи тривали п'ять днів, на спорудженні мосту було зайнято понад 50 осіб і понад 40 одиниць техніки: екскаваторів, бульдозерів, грейдерів, навантажувачів, катків.
"Протяжність тимчасового насипного мосту — 245 м, ширина — 9 м. Для його спорудження використано понад 9 тис. тонн насипних матеріалів, — зазначив Тимошенко. — Тепер доставку гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів до звільнених від російської окупації міст здійснюватимемо швидше".
За час бойових дій на околицях Києва було знищено безліч мостів. Частину з них зруйнували російські війська, а частину — довелося підірвати захисникам столиці, щоб не допустити просування загарбників. Днями міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook, що тепер їх відбудовуватимуть. За його словами, на відновлення одного мосту піде 2-3 місяці. Поки триватимуть роботи, для транспорту облаштують тимчасові переправи.
Раніше Фокус писав, що окрім облаштування тимчасового мосту в Романівці почали відновлювати міст на трасі М-06 (Київ-Чоп) у Стоянці. Трасу хочуть розчистити від підбитої техніки й авто, що згоріли. Частину мосту відкриють за два місяці, а повноцінно його відбудують за 3-4 місяці.
Раніше Фокус повідомляв, що за час війни в Україні знищено десятки тисяч кілометрів доріг і сотні мостів та розв'язок. Сума завданих країною збитків наближається до трильйона доларів.