12 апреля на Донбассе и в Запорожской области откроют 9 гуманитарных коридоров

Из некоторых городов можно будет выехать только на личном транспорте

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На 12 апреля в зоне активных боевых действий согласовано 9 гуманитарных коридоров, сообщает главный верифицированный информационный источник о событиях в Украине Ukraine NOW.

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▪️Мариуполь — Запорожье, люди смогут выехать на собственном транспорте.

▪️Бердянск – Запорожье.

▪️Токмак – Запорожье.

Место сборов: ул. Шевченко, 5

▪️Энергодар – Запорожье.

Место сборов автомобилей объявят местные власти.

Эвакуация из городов Запорожской области будет происходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

▪️Северодонецк – Бахмут.

Место сбрания: проспект Химиков, 28.

▪️Лисичанск – Бахмут.

Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

▪️Попасная – Бахмут.

Место сборов: ул. Первомайская, 42

▪️с. Горное – Бахмут.

Место сборов: ул. Гагарина, 13.

▪️Рубежное – Бахмут.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко обратился к жителям Донецкой области с просьбой выехать из региона.

По его словам, мирным жителям необходимо на какое-то время покинуть прифронтовую область, чтобы подразделениям Вооруженных сил Украины было проще уничтожать атакующие войска РФ.

Кириленко призвал граждан не паниковать, но признал, что ситуация в Донецкой области будет ухудшаться.

"Одним из важных рычагов манипуляций и достижения результатов для врага будет население. Поэтому населению нужно уезжать, чтобы выбить этот рычаг из рук оккупанта. И защитникам Донбасса будет гораздо легче бить врага", — подчеркнул руководитель областной госадминистрации.

Также Фокус писал о том, что мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал женщинам, детям, людям пожилого возраста покинуть город. Он также призвал не возвращаться в Днепр тем людям, которые покинули его после войны. По его словам, на Донбассе постепенно начинается эскалация, поэтому апрель будет "горячий".