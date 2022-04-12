12 квітня на Донбасі та в Запорізькій області відкриють 9 гуманітарних коридорів

Із деяких міст можна буде виїхати лише на особистому транспорті

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На 12 квітня в зоні активних бойових дій узгоджено 9 гуманітарних коридорів, повідомляє головне верифіковане інформаційне джерело про події в Україні Ukraine NOW.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

▪️Маріуполь — Запоріжжя, люди зможуть виїхати на власному транспорті.

▪️Бердянськ – Запоріжжя.

▪Токмак – Запоріжжя.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5

▪️Енергодар – Запоріжжя.

Місце зборів автомобілів оголосять місцева влада.

Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості у Василівці чекають на перепустки автобуси, відправлені із Запоріжжя.

▪️Сєвєродонецьк – Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

▪️Лисичанськ – Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

▪️Попасна – Бахмут.

Місце зборів: вул. Першотравнева, 42

▪️с. Гірське – Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

▪️Рубіжне – Бахмут.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко звернувся до мешканців Донецької області з проханням виїхати з регіону.

За його словами, мирним жителям необхідно на якийсь час залишити прифронтову область, щоб підрозділам Збройних сил України було простіше знищувати війська РФ, що атакують.

Кириленко закликав громадян не панікувати, але визнав, що ситуація на Донеччині погіршуватиметься.

"Одним із важливих важелів маніпуляцій і досягнення результатів для ворога буде населення. Тому населенню треба їхати, щоб вибити цей важіль із рук окупанта. І захисникам Донбасу буде набагато легше бити ворога", — наголосив керівник обласної держадміністрації.

Також Фокус писав про те, що мер Дніпра Борис Філатов рекомендував жінкам, дітям, людям похилого віку покинути місто. Він також закликав не повертатися в Дніпр отим людям, які покинули його після війни. За його словами, на Донбасі поступово починається ескалація, тож квітень буде "гарячий".