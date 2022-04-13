Служил в Администрации президента и в ВСУ. Украинца подозревают в работе на разведку врага

В Донецкой области задержали мужчину, которого подозревают в работе на российскую разведку.

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Украинцу, которого подозревают в работе на российские спецслужбы, объявили о подозрении по факту государственной измены, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, бывший правоохранитель из Донецкой области, выполняя задачи Главного управления Генштаба ВС РФ, помогал стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины. Он вербовал людей для систематического сбора и последующей передачи сведений государственного уровня, информации о чиновниках, а также о местах дислокации подразделений ВСУ.

В пресс-службе отмечают, что российский агент работал в разных властных структурах Украины. В 2017 году он был сотрудником Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Украины, где ему удалось наладить контакты с разными чиновниками. Выполняя задачу, агент передавал российским спецслужбам документы о позиции стран ЕС по вступлению Украины в различные структуры Евросоюза.

В мае 2018 года подозреваемый поступил на службу в Вооруженные Силы Украины и стал передавать информацию о руководстве батальона, ситуации на линии фронта и возможности вербовки командиров ВСУ. В 2021 году, уволившись из рядов ВСУ, агент продолжил сотрудничество с Россией. После начала российского вторжения он получил указание от своих кураторов собрать информацию о подразделениях специального назначения ВС Украины, которые дислоцируются в Кировоградской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях. Также он передавал сведения о складах вооружения и топлива, расположенных в Черкасской и Полтавская областях.

[ + – ] Улики, найденные при обыске в доме подозреваемого Фото: Пресс-служба прокуратуры

Мужчину задержали по месту его проживания на территории Донецкой области. Досудебное расследование по уголовному производству ведет Управление СБУ в Харьковской области. Подозреваемому по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена) грозит до 15 лет заключения.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что экс-чиновника АП задержали по подозрению в шпионаже. Руководитель Харьковского областного управления СБУ Роман Дудин сообщил, что задержанный сотрудничал с россиянами с 2014 года.

"Этот человек в свое время, до 2019 года, работал в тогда еще Администрации президента Украины, занимал определенную должность и имел доступ к государственной тайне и информации с ограниченным, я бы сказал, даже критическим уровнем доступа", — отметил глава управления.

Также Фокус писал о том, что за последние шесть недель европейские чиновники попросили покинуть свои посты почти 400 российских дипломатов. Предположительно, эти люди являются шпионами, поэтому их изгнание вызовет сбой в работе разведки России в странах Запада.