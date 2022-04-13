Служив у Адміністрації президента та в ЗСУ. Українця підозрюють у роботі на розвідку ворога
На Донеччині затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі на російську розвідку.
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Українцю, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби, оголосили про підозру за фактом державної зради, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, колишній правоохоронець із Донецької області, виконуючи завдання Головного управління Генштабу ЗС РФ, допомагав країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України. Він вербував людей для систематичного збору та подальшої передачі відомостей державного рівня, інформації про чиновників, а також місця дислокації підрозділів ЗСУ.
У пресслужбі зазначають, що російський агент працював у різних владних структурах України. У 2017 році він був співробітником Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації президента України, де йому вдалося налагодити контакти з різними чиновниками. Виконуючи завдання, агент передавав російським спецслужбам документи щодо позиції країн ЄС щодо вступу України в різні структури Євросоюзу.
У травні 2018 року підозрюваний надійшов на службу в Збройні Сили України та став передавати інформацію про керівництво батальйону, ситуацію на лінії фронту та можливість вербування командирів ЗСУ. У 2021 році, звільнившись із лав ЗСУ, агент продовжив співпрацю з Росією. Після початку російського вторгнення він отримав вказівку від своїх кураторів зібрати інформацію про підрозділи спеціального призначення ЗС України, що дислокуються в Кіровоградській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях. Також він передавав відомості про склади озброєння та палива, розташовані в Черкаській і Полтавській областях.
Чоловіка затримано за місцем його проживання на території Донецької області. Досудове розслідування з кримінального провадження веде Управління СБУ в Харківській області. Підозрюваному за ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада) загрожує до 15 років ув'язнення.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що ексчиновника АП затримали за підозрою в шпигунстві. Керівник Харківського обласного управління СБУ Роман Дудін повідомив, що затриманий співпрацював із росіянами з 2014 року.
"Ця людина свого часу, до 2019 року, працювала в тоді ще Адміністрації президента України, обіймала певну посаду та мала доступ до державної таємниці та інформації з обмеженим, я б сказав, навіть критичним рівнем доступу", — зазначив голова управління.
Також Фокус писав про те, що за останні шість тижнів європейські чиновники попросили залишити свої посади майже 400 російських дипломатів. Імовірно, ці люди є шпигунами, тому їхнє вигнання викличе збій у роботі розвідки Росії в країнах Заходу.