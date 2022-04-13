Служив у Адміністрації президента та в ЗСУ. Українця підозрюють у роботі на розвідку ворога

На Донеччині затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі на російську розвідку.

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Українцю, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби, оголосили про підозру за фактом державної зради, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, колишній правоохоронець із Донецької області, виконуючи завдання Головного управління Генштабу ЗС РФ, допомагав країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України. Він вербував людей для систематичного збору та подальшої передачі відомостей державного рівня, інформації про чиновників, а також місця дислокації підрозділів ЗСУ.

У пресслужбі зазначають, що російський агент працював у різних владних структурах України. У 2017 році він був співробітником Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації президента України, де йому вдалося налагодити контакти з різними чиновниками. Виконуючи завдання, агент передавав російським спецслужбам документи щодо позиції країн ЄС щодо вступу України в різні структури Євросоюзу.

У травні 2018 року підозрюваний надійшов на службу в Збройні Сили України та став передавати інформацію про керівництво батальйону, ситуацію на лінії фронту та можливість вербування командирів ЗСУ. У 2021 році, звільнившись із лав ЗСУ, агент продовжив співпрацю з Росією. Після початку російського вторгнення він отримав вказівку від своїх кураторів зібрати інформацію про підрозділи спеціального призначення ЗС України, що дислокуються в Кіровоградській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях. Також він передавав відомості про склади озброєння та палива, розташовані в Черкаській і Полтавській областях.

[ + – ] Докази, знайдені під час обшуку в будинку підозрюваного Фото: Пресс-служба прокуратуры

Чоловіка затримано за місцем його проживання на території Донецької області. Досудове розслідування з кримінального провадження веде Управління СБУ в Харківській області. Підозрюваному за ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада) загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що ексчиновника АП затримали за підозрою в шпигунстві. Керівник Харківського обласного управління СБУ Роман Дудін повідомив, що затриманий співпрацював із росіянами з 2014 року.

"Ця людина свого часу, до 2019 року, працювала в тоді ще Адміністрації президента України, обіймала певну посаду та мала доступ до державної таємниці та інформації з обмеженим, я б сказав, навіть критичним рівнем доступу", — зазначив голова управління.

Також Фокус писав про те, що за останні шість тижнів європейські чиновники попросили залишити свої посади майже 400 російських дипломатів. Імовірно, ці люди є шпигунами, тому їхнє вигнання викличе збій у роботі розвідки Росії в країнах Заходу.