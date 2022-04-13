Спасатели показали, как выглядит в непогоду "дорога жизни" в Запорожской области (Видео)

В Запорожской области из-за непогоды три гуманитарные колонны не могли продолжать движение по “дороге жизни”. На помощь им отправились спасатели ГСЧС.

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Спасатели с помощью спецавтомобилей повышенной проходимости 12 апреля отбуксировали в селе Каменское Васильевского района Запорожской области три гуманитарных колонны (21 автобус), которые из-за непогоды не смогли продолжать движение, сообщает пресс-служба ГСЧС. Также спасатели оказали помощь в буксировке еще 9 единиц техники, направлявшейся из Энергодара в Запорожье.

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Местные называют отрезок объездного пути из Васильевки в направлении областного центра "дорогой жизни". Такое название она получила после того, как оккупанты взорвали автомобильный мост на трассе "Харьков-Симферополь". Теперь, чтобы добраться до Запорожья, нужно ехать в объезд, но из-за обильных осадков проезд по "дороге жизни" оказался затруднен: эвакуационные колонны застряли на размытой грунтовке.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ГСЧС объявляет о наборе добровольцев, которые будут помогать специалистам ликвидировать последствия массированных обстрелов ВС РФ.

"Что нужно делать? Разбирать завалы. Спасать людей. Оказывать помощь пострадавшим. Разгружать гуманитарные грузы. Если вы хотите помочь нашим спасателям, нужно заполнить анкету", — заявил глава МВД Украины Денис Монастырский и оставил ссылку, где добровольцы могут оставить свои личные данные.

Ранее глава Киевской ОГА Алексей Кулеба рассказывал, что спасатели приступили к разбору завалов в Бородянке, которая месяц находилась под оккупацией ВС РФ. По словам чиновника, российские захватчики стерли с лица земли населенный пункт в ходе массированных обстрелов.