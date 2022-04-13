Рятувальники показали, який вигляд у негоду має "дорога життя" в Запорізькій області (Відео)

У Запорізькій області через негоду три гуманітарні колони не могли продовжувати рух "дорогою життя". На допомогу їм вирушили рятувальники ДСНС.

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Рятувальники за допомогою спецавтомобілів підвищеної прохідності 12 квітня відбуксирували в селі Кам'янське Василівського району Запорізької області три гуманітарні колони (21 автобус), які через негоду не змогли продовжувати рух, повідомляє пресслужба ДСНС. Також рятувальники надали допомогу в буксируванні ще 9 одиниць техніки, що прямувала з Енергодара до Запоріжжя.

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Місцеві називають відрізок об'їзної колії з Василівки в напрямку обласного центру "дорогою життя". Таку назву вона отримала після того, як окупанти підірвали автомобільний міст на трасі "Харків-Сімферополь". Тепер, щоб дістатися до Запоріжжя, треба їхати в об'їзд, але через опади проїзд по "дорозі життя" виявився утрудненим: евакуаційні колони застрягли на розмитій ґрунтовці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що ДСНС оголошує про набір добровольців, які допомагатимуть спеціалістам ліквідувати наслідки масованих обстрілів ЗС РФ.

"Що потрібно робити? Розбирати завали. Рятувати людей. Надавати допомогу постраждалим. Розвантажувати гуманітарні вантажі. Якщо ви хочете допомогти нашим рятувальникам, потрібно заповнити анкету", — заявив глава МВС України Денис Монастирський і залишив посилання, де добровольці можуть залишити свої особисті дані.

Раніше голова Київської ОДА Олексій Кулеба розповідав, що рятувальники розпочали розбір завалів у Бородянці, яка місяць перебувала під окупацією ЗС РФ. За словами чиновника, російські загарбники стерли із землі населений пункт під час масованих обстрілів.