Украина остро нуждается в $50 миллиардах

Деньги намерены направить на армии и поддержку социальной сферы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украина запросила у стран G7 $50 млрд на покрытие дефицита госбюджета в течение следующего полугода. Об этом заявил советник президента Олег Устенко, сообщает Reuters.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Кроме того, Украина попробует добыть денег, выпустив еврооблигации с нулевым купоном и предлагает перераспределить специальные права заимствований Международного валютного фонда.

"Главные расходы – на армию и социальную сферу", — отметил Олег Устенко.

Переговоры по этому поводу должны пройти на этой неделе в Вашингтоне, где запланированы весенние встречи МВФ и Всемирного банка.

Напомним, как ранее писал Фокус, министр финансов Сергей Марченко заявлял о том, что Украина нуждается в миллиардах долларов, чтобы покрывать дефицит бюджета. Поддержка в страну поступает в виде грантов и долгосрочных кредитов в долларах и евро.

По данным Минфина, украинский бюджет в марте получил около $3 млрд, в течение следующих двух недель Минфин сообщал о предоставлении Украине кредитов почти на 500 млн евро и грантов более $500 млн. Но нужно гораздо больше. Глава Минфина Сергей Марченко констатирует: в марте государственные расходы превысили доходы на $2,7 млрд. В Минфине ожидают, что из-за войны в апреле и мае дефицит государственного бюджета достигнет $5-7 млрд в месяц.

Эксперты ранее также отмечали в комментариях Фокусу, что потребности страны в период войны растут, и потому крайне важны поступления валютных грантов и кредитов от международных финансовых организаций.

"Украине действительно нужно много денег. Это не означает как то, что эти деньги невозможно собрать, так и то, что эти деньги уже есть", — сказал Фокусу Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

Он признает, что пока нет достаточных для Украины объемов обязательств международных партнеров. В то же время Вышлинский настроен оптимистично: "Я так понимаю, что во второй половине апреля будет большое количество обязательств, которые будут перекрывать нам дыру второй половины апреля и мая".

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс 12 апреля заявил, что Всемирный банк готовит для Украины пакет поддержки в размере $1,5 млрд.