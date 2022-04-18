Україна просить у "Великої сімки" $50 мільярдів

Гроші мають намір спрямувати на армії та підтримку соціальної сфери.

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Україна запросила в країн G7 $50 млрд на покриття дефіциту держбюджету протягом наступного півроку. Про це заявив радник президента Олег Устенко, повідомляє Reuters.

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Крім того, Україна спробує здобути гроші, випустивши єврооблігації з нульовим купоном і пропонує перерозподілити спеціальні права запозичень Міжнародного валютного фонду.

"Головні витрати — на армію і соціальну сферу", — зазначив Олег Устенко.

Переговори з цього приводу мають відбутися цього тижня у Вашингтоні, де заплановані весняні зустрічі МВФ та Світового банку.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв про те, що Україна потребує мільярдів доларів, щоб покривати дефіцит бюджету. Підтримка в країну надходить у вигляді грантів і довгострокових кредитів у доларах та євро.

За даними Мінфіну, український бюджет у березні отримав приблизно $3 млрд, протягом наступних двох тижнів Мінфін повідомляв про надання Україні кредитів майже на 500 млн євро та грантів понад $500 млн. Але потрібно набагато більше. Голова Мінфіну Сергій Марченко констатує: у березні державні витрати перевищили доходи на $2,7 млрд. У Мінфіні очікують, що через війну в квітні та травні дефіцит державного бюджету досягне $5-7 млрд на місяць.

Експерти раніше також зазначали в коментарях Фокусу, що потреби країни в період війни зростають, і тому вкрай важливі надходження валютних грантів і кредитів від міжнародних фінансових організацій.

"Україні дійсно потрібно багато грошей. Це не означає як те, що ці гроші неможливо зібрати, так і те, що ці гроші вже є", — сказав Фокусу Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії.

Він визнає, що поки що немає достатніх для України обсягів зобов'язань міжнародних партнерів. Водночас Вишлінський налаштований оптимістично: "Я так розумію, що в другій половині квітня буде велика кількість зобов'язань, які перекриватимуть нам дірку другої половини квітня і травня".

Президент Світового банку Девід Малпас 12 квітня заявив, що Світовий банк готує для України пакет підтримки у розмірі $1,5 млрд.