RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

Україна просить у "Великої сімки" $50 мільярдів

628
Велика сімка, G7, фінансова допомога, кредити, підтримка, дефіцит бюджету України
Переговори щодо надання фінансової допомоги Україні відбудуться цього тижня

Гроші мають намір спрямувати на армії та підтримку соціальної сфери.

Україна запросила в країн G7 $50 млрд на покриття дефіциту держбюджету протягом наступного півроку. Про це заявив радник президента Олег Устенко, повідомляє Reuters.

Крім того, Україна спробує здобути гроші, випустивши єврооблігації з нульовим купоном і пропонує перерозподілити спеціальні права запозичень Міжнародного валютного фонду.

"Головні витрати — на армію і соціальну сферу", — зазначив Олег Устенко.

Переговори з цього приводу мають відбутися цього тижня у Вашингтоні, де заплановані весняні зустрічі МВФ та Світового банку.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв про те, що Україна потребує мільярдів доларів, щоб покривати дефіцит бюджету. Підтримка в країну надходить у вигляді грантів і довгострокових кредитів у доларах та євро.

За даними Мінфіну, український бюджет у березні отримав приблизно $3 млрд, протягом наступних двох тижнів Мінфін повідомляв про надання Україні кредитів майже на 500 млн євро та грантів понад $500 млн. Але потрібно набагато більше. Голова Мінфіну Сергій Марченко констатує: у березні державні витрати перевищили доходи на $2,7 млрд. У Мінфіні очікують, що через війну в квітні та травні дефіцит державного бюджету досягне $5-7 млрд на місяць.

Експерти раніше також зазначали в коментарях Фокусу, що потреби країни в період війни зростають, і тому вкрай важливі надходження валютних грантів і кредитів від міжнародних фінансових організацій.

"Україні дійсно потрібно багато грошей. Це не означає як те, що ці гроші неможливо зібрати, так і те, що ці гроші вже є", — сказав Фокусу Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії.

Він визнає, що поки що немає достатніх для України обсягів зобов'язань міжнародних партнерів. Водночас Вишлінський налаштований оптимістично: "Я так розумію, що в другій половині квітня буде велика кількість зобов'язань, які перекриватимуть нам дірку другої половини квітня і травня".

Президент Світового банку Девід Малпас 12 квітня заявив, що Світовий банк готує для України пакет підтримки у розмірі $1,5 млрд.