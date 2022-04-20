Крупный гонорар: Антон Геращенко призвал хакеров взломать аккаунты пропагандиста Соловьева (видео)

Советник главы МВД готов заплатить 100 тысяч рублей тому, кто взломает соцсети пропагандиста, разместив там извинения и фразу Слава Украине.

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Украинский политик и советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что готов заплатить 100 тысяч рублей тому, кто взломает аккаунты российского пропагандиста Владимира Соловьева во всех социальных сетях. Соответствующее предложение чиновник озвучил в интервью журналистке Алесе Бацман.

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Антон Геращенко отметил, что кроме президента РФ Владимира Путина, одними из главных виновников войны в Украине являются пропагандисты. В частности, он упомянул таких телеведущих, как Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и Дмитрий Киселев.

"Пользуясь случаем, хочу объявить премию в 100 тысяч рублей — это именно столько, сколько платят российским наемникам за то, чтобы они ехали воевать в Украину, для тех, кто взломает все социальные аккаунты Соловьева, этого подонка. И в этих аккаунтах напишет извинения от имени Соловьева со слоганом "Слава Украине!". Кто взломает, напишите мне в телеграм-канале, в чате. Оплату гарантирую", — сказал Антон Геращенко.

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Ранее советник главы МВД Украины рассказал, что после крушения крейсера "Москва" в водах Черного моря, корабли ВМС РФ заперли в бухте Севастополя. Антон Геращенко отметил, что корабли будут оставаться в гавани пока в Черноморском флоте не установят причину затопления их флагмана и не решат как противодействовать противокорабельным ракетам.

Также Фокус рассказывал, что виллу российского пропагандиста Соловьева в Италии подожгли неизвестные. Пожар в доме российского телеведущего заметил сосед. Местные полицейские сказали, что загорелись несколько шин с внешней стороны имения.