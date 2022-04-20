Великий гонорар: Антон Геращенко закликав хакерів зламати облікові записи пропагандиста Соловйова (відео)

Радник голови МВС готовий заплатити 100 тисяч рублів тому, хто зламає соцмережі пропагандиста, розмістивши там вибачення та фразу «Слава Україні».

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Український політик та радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що готовий заплатити 100 тисяч рублів тому, хто зламає облікові записи російського пропагандиста Володимира Соловйова у всіх соціальних мережах. Відповідну пропозицію урядовець озвучив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Антон Геращенко зазначив, що, окрім президента РФ Володимира Путіна, одними з головних винуватців війни в Україні є пропагандисти. Зокрема, він згадав таких телеведучих як Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва та Дмитро Кисельов.

"Користуючись нагодою, хочу оголосити премію в 100 тисяч рублів — це саме стільки, скільки платять російським найманцям за те, щоб вони їхали воювати в Україну, для тих, хто зламає всі соціальні аккаунти Соловйова, цього негідника. І в цих аккаунтах напише вибачення від імені Соловйова зі слоганом "Слава Україні!". Хто зламає, напишіть мені в телеграм-каналі, в чаті. Оплату гарантую", — сказав Антон Геращенко.

[ + – ] Антон Геращенко обіцяє 100 тисяч рублів гонорару за злам соцмереж Володимира Соловьва

Раніше радник глави МВС України розповів, що після краху крейсера "Москва" у водах Чорного моря кораблі ВМС РФ замкнули в бухті Севастополя. Антон Геращенко зазначив, що кораблі залишатимуться в гавані поки в Чорноморському флоті не встановлять причину затоплення їхнього флагмана і не вирішать як протидіяти протикорабельним ракетам.

Також Фокус розповідав, що віллу російського пропагандиста Соловйова в Італії підпалили невідомі люди. Пожежу в будинку російського телеведучого помітив сусід. Місцеві поліцейські сказали, що спалахнули кілька шин із зовнішнього боку маєтку.