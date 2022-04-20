Великий гонорар: Антон Геращенко закликав хакерів зламати облікові записи пропагандиста Соловйова (відео)
Радник голови МВС готовий заплатити 100 тисяч рублів тому, хто зламає соцмережі пропагандиста, розмістивши там вибачення та фразу «Слава Україні».
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Український політик та радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що готовий заплатити 100 тисяч рублів тому, хто зламає облікові записи російського пропагандиста Володимира Соловйова у всіх соціальних мережах. Відповідну пропозицію урядовець озвучив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.
Антон Геращенко зазначив, що, окрім президента РФ Володимира Путіна, одними з головних винуватців війни в Україні є пропагандисти. Зокрема, він згадав таких телеведучих як Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва та Дмитро Кисельов.
"Користуючись нагодою, хочу оголосити премію в 100 тисяч рублів — це саме стільки, скільки платять російським найманцям за те, щоб вони їхали воювати в Україну, для тих, хто зламає всі соціальні аккаунти Соловйова, цього негідника. І в цих аккаунтах напише вибачення від імені Соловйова зі слоганом "Слава Україні!". Хто зламає, напишіть мені в телеграм-каналі, в чаті. Оплату гарантую", — сказав Антон Геращенко.
Раніше радник глави МВС України розповів, що після краху крейсера "Москва" у водах Чорного моря кораблі ВМС РФ замкнули в бухті Севастополя. Антон Геращенко зазначив, що кораблі залишатимуться в гавані поки в Чорноморському флоті не встановлять причину затоплення їхнього флагмана і не вирішать як протидіяти протикорабельним ракетам.
Також Фокус розповідав, що віллу російського пропагандиста Соловйова в Італії підпалили невідомі люди. Пожежу в будинку російського телеведучого помітив сусід. Місцеві поліцейські сказали, що спалахнули кілька шин із зовнішнього боку маєтку.