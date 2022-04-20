Предстоятель ПЦУ Епифаний призывает воздержаться от служб на Пасху из-за ВС РФ (видео)

Митрополит скептически относится к тому, что ВС Рф будут соблюдать режим прекращения огня во время пасхальных праздников.

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Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в условиях войны с Россией призвал верующих не скапливаться в храмах на Пасху и запретил проводить праздничные службы ночью. Соответствующее заявление митрополит сделал в эфире национального телемарафона.

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По его словам, ПЦУ призывает граждан быть предельно осторожными во время Пасхи и не скапливаться в храмах во время освящения пасок.

Епифаний напомнил, что праздничные службы в регионах, где продолжаются боевые действия, не нужно проводить ночью, поскольку богослужения могут проходить и в утренее время. Вместе с этим, верующие могут присоединиться к трансляциям обрядов из столичных храмов.

"Кто будет иметь желание — может присоединиться к трансляции богослужений из Киева, на телевидении или на интернет-платформах ПЦУ. Можно присоединиться к онлайн-трансляции, а потом прийти посетить храм и святить паски и пасхальные приношения", — продолжил Епифаний в эфире марафона.

Предстоятель ПЦУ также скептически относится к тому, что ВС РФ могут соблюдать режим прекращения огня во время пасхальных праздников. Епифаний также напомнил, что российские войска ставят перед собой цель полностью уничтожить украинский народ.

По словам митрополита, россияне называют себя христианами и одновременно с этим совершают зверства против других людей.

"Мы слышим о том, что фактически каждый час каждого дня гибнут мирные жители, гибнут дети. Было бы хорошо, если бы на время празднования Пасхи состоялось такое перемирие, к которому призывают не только церкви, но и разные международные организации. Но видим, что враг не обращает внимания на любые поводы или праздники, а продолжает наступать, чтобы нас пленить", — подчеркнул Епифаний и заверил, что Украина обязательно выиграет в полномасштабной войне с РФ.

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Напомним, что в ряде регионов Украины отменят комендантский час на Пасху. Такое решение приняли власти Днепропетровской, Черкасской, Хмельницкой областях.

Отметим, что Минобороны РФ также обвиняло Украину в подготовке провокации в Пасхальную ночь. По данным ведомства страны-агрессора, "Киев готовит обстрел православных храмов", а для осуществления своих планов были сформированы "70 мобильных групп националистов".

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск призвал Украину и Россию установить пасхальное перемирие.