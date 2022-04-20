Предстоятель ПЦУ Епіфаній закликає утриматися від служб на Великдень через ЗС РФ (відео)

Митрополит скептично ставиться до того, що ЗС Росії дотримуватимуться режиму припинення вогню під час великодніх свят.

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Предстоятель Православної церкви України Епіфаній в умовах війни з Росією закликав вірян не збиратися у храмах на Великдень і заборонив проводити святкові служби вночі. Відповідну заяву митрополит зробив у ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ПЦУ закликає громадян бути гранично обережними під час Великодня і не збиратися у храмах під час освячення пасок.

Епіфаній нагадав, що святкові служби в регіонах, де продовжуються бойові дії, не потрібно проводити вночі, оскільки богослужіння можуть відбуватися і вранці. Водночас віряни можуть приєднатися до трансляцій обрядів зі столичних храмів.

"Хто матиме бажання — може приєднатися до трансляції богослужінь з Києва, на телебаченні або на інтернет-платформах ПЦУ. Можна приєднатися до онлайн-трансляції, а потім прийти відвідати храм і святити паски та пасхальні приношення", — продовжив Епіфаній в ефірі марафону.

Предстоятель ПЦУ також скептично ставиться до того, що ЗС РФ можуть дотримуватися режиму припинення вогню під час великодніх свят. Епіфаній також нагадав, що російські війська мають на меті повністю знищити український народ.

За словами митрополита, росіяни називають себе християнами і водночас чинять звірства проти інших людей.

"Ми чуємо про те, що фактично кожну годину кожного дня гинуть мирні жителі, гинуть діти. Було б добре, якби на час святкування Великодня відбулося таке перемир'я, до якого закликають не лише церкви, а й різні міжнародні організації. Але бачимо, що ворог не звертає уваги на будь-які приводи чи свята, а продовжує наступати, щоб нас полонити", — наголосив Епіфаній і запевнив, що Україна обов'язково виграє у повномасштабній війні з РФ.

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Нагадаємо, що в низці регіонів України скасують комендантську годину на Великдень. Таке рішення ухвалила влада Дніпропетровської, Черкаської, Хмельницької областей.

Зазначимо, що Міноборони РФ також звинувачувало Україну в підготовці провокації у Великодню ніч. За даними відомства країни-агресора, "Київ готує обстріл православних храмів", а для здійснення своїх планів було сформовано "70 мобільних груп націоналістів".

Також повідомлялося, що Папа Римський Франциск закликав Україну та Росію встановити великоднє перемир'я.