На Великодню ніч готується обстріл православних храмів України, — Міноборони РФ

Відомство держави-агресора попередило про "провокації з численними жертвами" у п'яти областях, звинувативши у їх підготовці українське керівництво.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міністерство оборони РФ оголосило про те, що у Великодню ніч, з 23 на 24 квітня, на території низки українських областей буде здійснено обстріл православних храмів. При цьому відомство держави-агресора стверджує, що такі "провокації" готує "київський режим за підтримки Заходу". Про це повідомляє російське агентство "РІА Новини".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Міноборони Росії повідомило про підготовку "жахливих провокацій з численними жертвами" у Харківській, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Одеській областях.

"З цією метою серед націоналістичних батальйонів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, оснащених мінометами (так звані "блукаючі міномети"), із завданням обстріляти православні храми та церкви у Великодню ніч (з 23 на 24 квітня) і потім звинуватити російських військових", — цитує агентство заяву відомства.

Крім цього, російська влада звинуватила керівництво України в тому, що вона має намір "залучити велику кількість західних репортерів", щоб зняти і "негайно розкрутити фейки".

"Міноборони завчасно попереджає країни "цивілізованого Заходу" на чолі зі США про те, що РФ має оперативну доказову базу про чергові жахливі злочини київського режиму, які готуються", — додали в Міноборони.

[ + – ] Допис "РІА Новини"

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін, коментуючи масове вбивство російськими військовими українських громадян у Київській області, назвав інформацію про воєнні злочини "фейком".

Генеральний штаб Збройних сил України попередив про можливу провокацію з боку РФ у Придністровському регіоні Молдови з метою звинуватити в ній Україну.