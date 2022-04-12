"Фейк, як із хімзброєю у Сирії", — Путін про трагічні події в Бучі (відео)

Російський президент заявив, що отримав від Лукашенка документи, в яких зазначено "як, хто, на якому транспорті приїжджав до цього населеного пункту та створював умови для цієї провокації та фейків".

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Президент Росії Володимир Путін назвав масові вбивства мирних жителів російськими солдатами в Бучі "таким же фейком, як був із хімічною зброєю в Сирії". Про це він заявив у процесі брифінгу після зустрічі з білоруським лідером.

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Путін стверджує, що білоруський президент Олександр Лукашенко передав йому документи, в яких вказується, хто створював "цю провокацію". Він додав, що ці документи будуть передані до Федеральної служби безпеки Росії.

"Олександр Григорович мені сьогодні передав документи. Документи, які будуть передані до Служби безпеки Росії: як, хто, у них перехоплення є відповідні, на якому транспорті приїжджав у цей населений пункт і створював умови для організації цієї провокації та фейків", — сказав Володимир Путін.

Нагадаємо, Лукашенко після зустрічі з Путіним заявив, що обговорював із президентом РФ війну в Україні. За його словами, трагічні події у Бучі "психологічна операція англійців". Він також стверджує, що якби РФ запізнилася із вторгненням в Україну, то по її території було б завдано удару.

Крім того, Володимир Путін назвав війну в Україні трагедією. Проте заявив, що Росія не мала вибору, крім повномасштабного вторгнення російських військ на українську територію.