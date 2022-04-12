"Фейк, как с химоружием в Сирии", — Путин о трагических событиях в Буче (видео)

Российский президент заявил, что получил от Лукашенко документы, в которых указано "как, кто, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для этой провокации и фейков".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент России Владимир Путин назвал массовые убийства мирных жителей российскими солдатами в Буче "таким же фейком, как был с химическим оружием в Сирии". Об этом он заявил в ходе брифинга после встречи с белорусским лидером.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Путин утверждает, что белорусский президент Александр Лукашенко передал ему документы, в которых указывается кто создавал "эту провокацию". Он добавил, что эти документы будут переданы Федеральной службе безопасности России.

"Александр Григорьевич мне сегодня передал документы. Документы, которые будут переданы в Службу безопасности России: как, кто, у них перехваты есть соответствующие, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейков", — сказал Владимир Путин.

Напомним, Лукашенко после встречи с Путиным заявил, что обсуждал с президентом РФ войну в Украине. По его словам, трагические события в Буче "психологическая операция англичан". Он также утверждает, что если бы РФ запоздала с вторжением в Украину, то по ее территории был бы нанесен удар.

Кроме того, Владимир Путин назвал войну в Украине трагедией. Однако заявил, что у России не было выбора, кроме полномасштабного вторжения российских войск на украинскую территорию.