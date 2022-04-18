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Военный Фокус Российско-украинская война

На Пасхальную ночь готовится обстрел православных храмов Украины, — Минобороны РФ

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Фото: Flickr | РФ обвинила украинские власти в подготовке провокаций на Пасху

Ведомство государства-агрессора предупредило о "провокациях с многочисленными жертвами" в пяти областях, обвинив в их подготовке украинское руководство.

Министерство обороны РФ объявило о том, что в Пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля, на территории ряда украинских областей будут совершены обстрелы православных храмов. При этом ведомство государства-агрессора утверждает, что такие "провокации" готовит "киевский режим при поддержке Запада". Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

Минобороны России сообщило о подготовке "чудовищных провокаций с многочисленными жертвами" в Харьковской, Запорожской, Сумской, Николаевской и Одесской областях.

"С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автомобилях, оснащенных минометами (так называемые "блуждающие минометы"), с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля) и потом обвинить российских военных", — цитирует агентство заявление ведомства.

Помимо этого российские власти обвинили руководство Украины в том, что они намерены "привлечь большое количество западных репортеров", чтобы снять и "незамедлительно раскрутить фейки".

"Минобороны заблаговременно предупреждает страны "цивилизованного Запада" во главе с США о том, что РФ имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима" — добавили в Минобороны.

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Пост "РИА Новости"

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя массовое убийство российскими военными украинских граждан в Киевской области, назвал информацию о военных преступлениях "фейком".

В свою очередь Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предупредил о возможной провокации со стороны РФ в Приднестровском регионе Молдовы с целью обвинить в ней Украину.