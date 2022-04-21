Судьи КС решили переводить на нужды ВСУ 50-70% своего заработка

Ежемесячная сумма денежных переводов на нужды украинской армии и гуманитарные нужды может составлять около 2 миллионов гривен.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Судьи Конституционного суда Украины приняли решение осуществлять перевод от 50% до 70% денежных средств денежного вознаграждения на нужды Вооруженных сил Украины. Соответствующее решение опубликовано на сайте КСУ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Отмечается, что до завершения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины судьи КСУ будут отчислять 50% — 70% на нужды ВСУ, сил территориальной обороны, гуманитарные нужды, а также в адрес других получателей, пострадавших в связи с военной агрессией РФ.

Переводы денежных средств будут осуществляться после вычета налогов и сборов.

"Судьи Конституционного Суда Украины верные присяге служения Украинскому народу готовы не только обеспечивать верховенство Конституции Украины, защищать конституционный строй государства, утверждая права и свободы человека, а также предоставить необходимую денежную помощь Вооруженным силам Украины, силам территориальной обороны, гражданам Украины, волонтерам организациям, учреждениям, нуждающимся в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", — говорится в документе.

Также отмечается, что в рамках этого решения перевод денежных средств судьями будет осуществляться самостоятельно.

Согласно данным агентства "Радио Свобода", в состав Конституционного Суда Украины входят 15 судей, а средняя заработная плата судьи КС составляет около 254 000 гривен. Таким образом, ежемесячные отчисления со стороны КС на помощь ВСУ и вышеуказанным категориям лиц может составить около 2 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что в рамках гуманитарной помощи Украине, ЕС предоставил 50 карет скорой помощи на базе автомобиля Mercedes-Benz Unimog. Авто предназначены для работы в экстремальных условиях, поэтому будут переданы на нужды ВСУ.

Украинской армии бесплатно предоставили три внедорожных автобуса Torsus Praetorian. Уникальное транспортное средство практически не имеет аналогов в мире. Цена автомобиля – от 166 тысяч евро.