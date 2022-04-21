Судді КС вирішили переказувати на потреби ЗСУ 50-70% свого заробітку

Щомісячна сума грошових переказів на потреби української армії та гуманітарні потреби може становити близько 2 мільйонів гривень.

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Судді Конституційного суду України ухвалили рішення здійснювати переказ від 50% до 70% грошових коштів грошової винагороди на потреби Збройних Сил України. Відповідне рішення було опубліковано на сайті КСУ.

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Зазначається, що до завершення збройної агресії Російської Федерації проти України судді КСУ відраховуватимуть 50% — 70% на потреби ЗСУ, сил територіальної оборони, гуманітарні потреби, а також на адресу інших отримувачів, які постраждали у зв'язку з військовою агресією РФ.

Перекази коштів будуть здійснюватися після вирахування податків і зборів.

"Судді Конституційного Суду України, вірні присязі служіння Українському народу, готові не лише забезпечувати верховенство Конституції України, захищати конституційний устрій держави, утверджуючи права та свободи людини, а також надати необхідну грошову допомогу Збройним силам України, силам територіальної оборони, громадянам України, волонтерам, організаціям, які потребують у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України", — йдеться в документі.

Також наголошується, що в межах цього рішення переказом коштів судді здійснюватимуться самостійно.

За даними агентства "Радіо Свобода", до складу Конституційного Суду України входять 15 суддів, а середня заробітна плата судді КС становить близько 254 000 гривень. Таким чином, щомісячні відрахування з боку КС на допомогу ЗСУ та вищезазначеним категоріям осіб може становити близько 2 мільйонів гривень.

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