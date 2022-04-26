В Украине начал курсировать поезд мини-госпиталь (фото)
По информации Минздрава, медицинский состав будет вывозить из "горячих точек" больных и травмированных украинцев.
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В Украине в свой первый рейс вышел новый поезд мини-госпиталь, целью которого является эвакуация больных и пострадавших из областей, где ведутся боевые действия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В составе поезда также есть специальный вагон интенсивной терапии.
Проект реализован Минздравом, госпредприятием "Укрзалізниця" и международной общественной организацией "Врачи без границ".
В настоящее время из "горячих" регионов страны с помощью медицинских поездов вывезено почти 300 пациентов вместе с их родственниками.
Напомним, Елена Зеленская рассказала, куда эвакуировали сирот из Краматорска. По словам супруги президента, из города, охваченного войной, удалось вывезти 50 детей в возрасте от 4 до 16 лет — сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Ранее Фокус писал, что в Запорожье во время ракетного обстрела выбило окна поезда "Запорожье-Львов".