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В Україні розпочав курсувати потяг мінішпиталь (фото)

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Медичний потяг

За інформацією МОЗ, медичний потяг вивозитиме з "гарячих точок" хворих та травмованих українців.

В Україні у свій перший рейс вийшов новий потяг мінішпиталь, метою якого є евакуація хворих та постраждалих з областей, де тривають бойові дії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У складі потяга також є спеціальний вагон інтенсивної терапії.

Проєкт реалізували МОЗ, держпідприємство "Укрзалізниця" та міжнародна громадська організація "Лікарі без кордонів".

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Медичний потяг

Наразі з "гарячих" регіонів країни за допомогою медичних потягів вивезено майже 300 пацієнтів разом із їхніми родичами.

Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла, куди евакуювали сиріт із Краматорська. За словами дружини президента, з міста, охопленого війною, вдалося вивезти 50 дітей віком від 4 до 16 років — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Раніше Фокус писав, що в Запоріжжі під час ракетного обстрілу вибило вікна потяга "Запоріжжя-Львів".