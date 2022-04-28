300 тыс. мужчин-пользователей monobank находятся за границей, — Гороховский

Всего в других странах находится 828,9 тыс. клиентов цифрового банка. Большинство из них уехали в Польшу, Германию и Чехию.

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На сегодняшний день из 5,7 млн. клиентов monobank за границей находится 828,9 тыс. человек, то есть 14,5%. Из них мужчин — 297 тыс., женщин — 528 тыс. Об этом у себя в Telegram написал Олег Гороховский, сооснователь monobank.

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По его информации, больше всего клиентов цифрового банка сейчас пребывает в:

Польше — 29,8%,

Германии — 16,3%,

Чехии — 6,4%,

Италии — 3,7%,

Испании — 3,1%,

Словакии — 2,9%,

Франции — 2,7%.

При этом в январе этого же года за границей находилось 317,7 тыс. пользователей цифрового банка, или 6,1%. Из них мужчин — 188 тыс., женщин — 129 тыс. За прошедший период изменилась и география пребывания. Если топ-3 стран остался неизменным, то до военного вторжения немало украинцев находились на туристических курортах в Турции и Египте, значительная часть была в России.

На январь 2022 г. больше всего клиентов находились в:

Польше — 26,58%,

Германии — 6,5%,

Чехии — 6,5%,

Египте — 6%,

России — 4,7%,

Венгрии — 3,9%,

Турции — 3,8%.

В апреле в Украину вернулось более 25 тыс. клиентов цифрового банка.

Напомним, что monobank решил закрыть счета украинцев, проживающих в Крыму, ОРДЛО, РФ и Беларуси. В перечень стран, где банк больше не будет предоставлять услуги клиентам, вошли также Северная Корея, Сирия и Эритрея.

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