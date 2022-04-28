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300 тис. чоловіків-користувачів monobank перебувають за кордоном, — Гороховський

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кордон прикордонний пункт України, в'їзд України
Фото: ГПСУ

Загалом в інших країнах перебуває 828,9 тис. клієнтів цифрового банку. Більшість із них поїхали до Польщі, Німеччини та Чехії.

На сьогодні із 5,7 млн клієнтів monobank за кордоном перебуває 828,9 тис. осіб, тобто 14,5%. З них чоловіків — 297 тис., жінок — 528 тис. Про це в себе в Telegram написав Олег Гороховський, співзасновник monobank.

За його інформацією, найбільше клієнтів цифрового банку зараз перебувають у:

  • Польщі — 29,8%,
  • Німеччині — 16,3%,
  • Чехії — 6,4%,
  • Італії — 3,7%,
  • Іспанії — 3,1%,
  • Словаччині — 2,9%,
  • Франції — 2,7%.

Водночас в січні цього ж року за кордоном було 317,7 тис. користувачів цифрового банку, або 6,1%. З них чоловіків — 188 тис., жінок — 129 тис. За минулий період змінилася і географія перебування. Якщо топ-3 країн залишився незмінним, то до воєнного вторгнення чимало українців перебували на туристичних курортах Туреччини та Єгипту, значна частина була в Росії.

На січень 2022 р. найбільше клієнтів перебували у:

  • Польщі — 26,58%,
  • Німеччині — 6,5%,
  • Чехії — 6,5%,
  • Єгипті — 6%,
  • Росії — 4,7%,
  • Угорщині — 3,9%,
  • Туреччині — 3,8%.

У квітні до України повернулося понад 25 тис. клієнтів цифрового банку.

Нагадаємо, що monobank вирішив закрити рахунки українців, які проживають у Криму, ОРДЛО, РФ та Білорусі. До переліку країн, де банк більше не надаватиме послуги клієнтам, увійшли також Північна Корея, Сирія та Еритрея.

Раніше Фокус писав про те, як повернення киян додому, а також чергова хвиля евакуації зі сходу та півдня України вплинули на ставки довгострокової оренди квартир у Києві.