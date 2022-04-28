300 тис. чоловіків-користувачів monobank перебувають за кордоном, — Гороховський

Загалом в інших країнах перебуває 828,9 тис. клієнтів цифрового банку. Більшість із них поїхали до Польщі, Німеччини та Чехії.

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На сьогодні із 5,7 млн клієнтів monobank за кордоном перебуває 828,9 тис. осіб, тобто 14,5%. З них чоловіків — 297 тис., жінок — 528 тис. Про це в себе в Telegram написав Олег Гороховський, співзасновник monobank.

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За його інформацією, найбільше клієнтів цифрового банку зараз перебувають у:

Польщі — 29,8%,

Німеччині — 16,3%,

Чехії — 6,4%,

Італії — 3,7%,

Іспанії — 3,1%,

Словаччині — 2,9%,

Франції — 2,7%.

Водночас в січні цього ж року за кордоном було 317,7 тис. користувачів цифрового банку, або 6,1%. З них чоловіків — 188 тис., жінок — 129 тис. За минулий період змінилася і географія перебування. Якщо топ-3 країн залишився незмінним, то до воєнного вторгнення чимало українців перебували на туристичних курортах Туреччини та Єгипту, значна частина була в Росії.

На січень 2022 р. найбільше клієнтів перебували у:

Польщі — 26,58%,

Німеччині — 6,5%,

Чехії — 6,5%,

Єгипті — 6%,

Росії — 4,7%,

Угорщині — 3,9%,

Туреччині — 3,8%.

У квітні до України повернулося понад 25 тис. клієнтів цифрового банку.

Нагадаємо, що monobank вирішив закрити рахунки українців, які проживають у Криму, ОРДЛО, РФ та Білорусі. До переліку країн, де банк більше не надаватиме послуги клієнтам, увійшли також Північна Корея, Сирія та Еритрея.

Раніше Фокус писав про те, як повернення киян додому, а також чергова хвиля евакуації зі сходу та півдня України вплинули на ставки довгострокової оренди квартир у Києві.