В Украине запретили сотрудникам госпредприятий работать удаленно из-за границы, — Кабмин
Исключения предусмотрены только для тех работников госучреждений, которые находятся за границей в командировке.
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Кабинет министров Украины принял постановление, запрещающее сотрудникам государственных предприятий и их руководителям работать удаленно за пределами Украины. Соответствующее постановление № 481 опубликовано на сайте правительства Украины.
Работники таких учреждений, которые были вынуждены уехать из страны, спасаясь от войны, обязаны вернуться в Украину, в противном случае они могут быть уволены, говорится в документе.
Однако существуют исключения. Для работников субъектов хозяйствования государственного сектора экономики на период военного положения может быть предусмотрена удаленная работа при наличии организационной и технической возможности для выполнения их обязанностей.
Кроме того, работать удаленно смогут те сотрудники госучреждений, которые были отправлены в командировку.
"Работа работников, членов исполнительного органа и руководителей субъектов хозяйствования за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке", — сказано в постановлении.
Если же сотрудники в рабочее время будут находиться за границей без оформления командировки, то им будет грозить дисциплинарное взыскание.
Эти же меры будут применены и к членам исполнительных органов и руководителям субъектов хозяйствования, находящимся за границей. При нарушении этих условий в их отношении также предусмотрено наказание в виде дисциплинарного взыскания, а то и прекращения полномочий.
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