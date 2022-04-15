Кабмин выделил 1,3 млрд гривен безработным: кто получит выплаты

Денежное пособие выплачивают не реже 2 раз в месяц, сумма зависит от страхового стажа работающего. Проработавшие более 10 лет получат больше всех – 70% от средней зарплаты.

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Кабинет Министров Украины выделил Минэкономики из резервного фонда госбюджета более миллиарда гривен на выплаты пособий по безработице. Об этом написал в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Выделено из резервного фонда государственного бюджета Министерству экономики 1,259 млрд гривен для обеспечения своевременной выплаты пособия по безработице и материальной поддержки безработных в условиях военного положения", – сообщил он.

Кабмин Украины 19 марта принял постановление, которое позволяет получить статус безработного через портал "Дія" и электронные сервисы Государственной службы занятости Украины.

Размер денежного пособия высчитывается в процентах к средней зарплате в зависимости от страхового стажа (срок, за который работник или работодатель делали отчисления в Пенсионный фонд). Пособие по безработице платят не реже 2 раз в месяц.

Проценты к средней зарплате высчитываются следующим образом:

страховой стаж до 2 лет – 50% к средней заработной плате;

от 2 до 6 лет – 55%;

от 6 до 10 лет – 60%;

более 10 лет – 70%.

Отметим, что по статистике кадрового портала grc.ua. Киев потерял лидирующее место по уровню средней зарплаты. Столица заняла четвертое место, ее опередили Львовская, Днепропетровская и Одесская области.

Кадровики посчитали, что в Киеве средняя зарплата за апрель составила 25 тыс. грн, во Львовской области – 28,3 тыс. грн, в Одесской – 26,4 тыс. грн, а в Днепропетровской – 26 тыс. грн.

Фокус ранее писал, что правительство Украины и ООН инициировали дополнительные программы выплат для вынужденных переселенцев. В месяц им будут платить по 2,2 тыс. грн на каждого члена семьи.