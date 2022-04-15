Кабмін виділив 1,3 млрд гривень безробітним: хто отримає виплати

Грошову допомога виплачують не рідше 2 разів на місяць, сума залежить від страхового стажу працюючого. Ті, хто пропрацював понад 10 років, отримають найбільше — 70% від середньої зарплати.

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Кабінет Міністрів України виділив Мінекономіки із резервного фонду держбюджету понад мільярд гривень на виплати допомоги по безробіттю. Про це написав у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Виділено з резервного фонду державного бюджету Міністерству економіки 1,259 млрд гривень для забезпечення своєчасної виплати допомоги з безробіття та матеріальної підтримки безробітних в умовах воєнного стану", — повідомив він.

Кабмін України 19 березня ухвалив постанову, яка дає змогу отримати статус безробітного через портал "Дія" та електронні сервіси Державної служби зайнятості України.

Розмір грошової допомоги вираховується у відсотках до середньої зарплати залежно від страхового стажу (термін, за який працівник чи роботодавець робили відрахування до Пенсійного фонду). Допомогу по безробіттю платять не рідше 2 разів на місяць.

Відсотки до середньої зарплати вираховуються так:

страховий стаж до 2 років — 50% до середньої заробітної плати;

від 2 до 6 років — 55%;

від 6 до 10 років — 60%;

понад 10 років — 70%.

Зазначимо, що за статистикою кадрового порталу grc.ua. Київ втратив лідерське місце за рівнем середньої зарплати. Столиця посіла четверте місце, її випередили Львівська, Дніпропетровська та Одеська області.

Кадровики порахували, що у Києві середня зарплата за квітень склала 25 тис. грн, у Львівській області — 28,3 тис. грн, на Одещині — 26,4 тис. грн, а у Дніпропетровській — 26 тис. грн.

Фокус раніше писав, що уряд України та ООН ініціювали додаткові програми виплат для вимушених переселенців. На місяць їм платитимуть по 2,2 тис. грн на кожного члена сім'ї.