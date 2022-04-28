В Україні заборонили працівникам держпідприємств працювати віддалено з-за кордону, — Кабмін

Винятки передбачені лише для тих працівників держустанов, які перебувають за кордоном у відрядженні.

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Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка забороняє працівникам державних підприємств і їхнім керівникам працювати віддалено за межами України. Відповідну ухвалу № 481 опубліковано на сайті уряду України.

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Працівники таких установ, які були змушені виїхати з країни, рятуючись від війни, зобов'язані повернутися в Україну, інакше вони можуть бути звільнені, йдеться в документі.

Проте є винятки. Для працівників суб'єктів господарювання державного сектора економіки на період воєнного стану може бути передбачена віддалена робота за наявності організаційної та технічної спроможності для виконання їхніх обов'язків.

Крім того, працювати віддалено зможуть ті працівники держустанов, які були відправлені у відрядження.

"Робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб'єктів господарювання за межами України допускається лише в разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку", — сказано в постанові.

Якщо ж працівники в робочий час будуть за кордоном без оформлення відрядження, то їм загрожуватиме дисциплінарне стягнення.

Ці ж заходи будуть застосовані й до членів виконавчих органів і керівників суб'єктів господарювання, які перебувають за кордоном. При порушенні цих умов щодо них також передбачено покарання у вигляді дисциплінарного стягнення, а то й припинення повноважень.

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