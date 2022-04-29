Россия может готовить диверсию на Крымском мосту: что известно

Бюджетники на оккупированном полуострове получили специальные директивы. В них говорится, что в последнее время якобы увеличилось количество ДРГ, которые могут "осуществлять нападения".

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В распоряжении Представительства президента Украины в АРК оказались директивы для работников бюджетной сферы оккупированного Крыма об избежании угроз жизни и здоровью в условиях "повышенной диверсионной опасности", сообщили в пресс-службе ведомства.

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В документе сказано, что в связи с началом второй фазы войны увеличилось количество диверсионно-разведывательных групп, которые могут напасть на объекты критически важной инфраструктуры.

"Ключевая оговорка оккупационных администраций — воздержаться от передвижения по крымскому мосту в период с 22 апреля по 11 мая текущего года, — отметили в представительстве. — Подобные оговорки не имеют ничего общего с реальностью, однако становится понятным, что либо Россия сама готовит провокацию на мосту, либо таким образом пытается его разгрузить для переброски дополнительных сил и средств военного назначения".

Как сообщал Фокус, отставной полковник ФСБ России и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) убежден, что ВСУ рано или поздно нанесут удар по крымскому мосту.

По его мнению, украинская армия вполне способна нанести удар по мосту через Керченский пролив, и об этом свидетельствует уничтожение флагмана Черноморского флота крейсера "Москва".

"То что ударить могут — крейсер "Москва" свидетель. Извините, утопить флагман Черноморского флота — это вам не фунт изюма", — отметил Гиркин.

О том, что мост через пролив является одной из целей для ВСУ, 21 апреля заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что ВСУ обязательно нанесут удар по Крымскому мосту, как только появится возможность для этого. По словам чиновника, повреждение моста остановит переброску подкреплений для российской армии с материковой части России в Крым, что существенно отразится на боеспособности подразделений ВС РФ.