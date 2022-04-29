Росія може готувати диверсію на Кримському мості: що відомо

Бюджетники на окупованому півострові здобули спеціальні директиви. Вони стверджують, що останнім часом нібито збільшилася кількість ДРГ, які можуть "здійснювати напади".

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У розпорядженні Представництва президента України в АРК опинилися директиви для працівників бюджетної сфери окупованого Криму щодо уникнення загроз життю та здоров'ю в умовах "підвищеної диверсійної небезпеки", повідомили у пресслужбі відомства.

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У документі йдеться, що у зв'язку з початком другої фази війни збільшилася кількість диверсійно-розвідувальних груп, які можуть напасти на об'єкти критично важливої інфраструктури.

"Ключеве застереження окупаційних адміністрацій — утриматися від пересування кримським мостом у період з 22 квітня по 11 травня поточного року, — зазначили в представництві. — Подібні застереження не мають нічого спільного з реальністю, однак стає зрозумілим, що Росія сама готує провокацію на мосту, або таким чином намагається його розвантажити для перекидання додаткових сил та засобів військового призначення.

Як повідомляв Фокус, відставний полковник ФСБ Росії і колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) переконаний, що ЗСУ рано чи пізно завдадуть удару по кримському мосту.

На його думку, українська армія цілком здатна завдати удару по мосту через Керченську протоку, і про це свідчить знищення флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва".

"Те, що вдарити можуть — крейсер "Москва" свідок. Вибачте, втопити флагман Чорноморського флоту — це вам не фунт родзинок", — зазначив Гіркін.

Про те, що міст через протоку є однією з цілей для ЗСУ, 21 квітня заявив секретар РНБО України Олексій Данілов. Він підкреслив, що ЗСУ обов'язково завдадуть удару по Кримському мосту, як тільки з'явиться можливість для цього. За словами чиновника, пошкодження мосту зупинить перекидання підкріплень для російської армії з материкової частини Росії до Криму, що суттєво позначиться на боєздатності підрозділів ЗС РФ.