Во Львове вышла замуж медсестра из Лисичанска, потерявшая на войне обе ноги (видео)
Трагедия произошла с 23-летней Оксаной 27 марта, когда она с возлюбленным возвращалась домой по знакомой тропе.
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Во одной из Львовских больниц состоялась необычная свадьба, сообщает Первое медицинское объединение города Львова.
23-летняя медсестра из Лисичанска Оксана вышла замуж за своего возлюбленного. Девушка потеряла ноги в конце марта, когда вместе со своим парнем возвращалась домой по традиционному пути.
"Трагедия произошла 27 марта. Оксана с Виктором возвращались домой по знакомой тропе. Она шла впереди, он за ней. Раздался взрыв. Виктор чудом не пострадал, а вот Оксане оторвало ноги и четыре пальца левой руки. Женщина обернулась, чтобы предупредить любимого об опасности, а через секунду под ней разорвалась мина", — говорится в сообщении.
Девушке оказали первую помощь в одной из больниц Лисичанска, после чего она отправилась в Днепр. Там Оксане продолжили оказывать помощь и готовить к протезированию потерянных конечностей. С После этого она отправилась во Львов, где девушку ждал сюрприз.
Виктор, молодой человек Оксаны, сделал ей предложение и они поженились прямо в палате львовского Центра хирургии. За шесть лет отношений у пары родилось двое детей, однако, до официального брака дело не дошло. Обручальные кольца молодожены купили во Львове, там же нашли белое платье. А волонтеры спекли свадебный торт.
Напомним, ранее Фокус рассказывал, что в Лисичанске сгорело здание городской гимназии, пережившей две мировые войны. Учебное заведение входило в топ-100 лучших школ Украины, а также являлось частью Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска.
Также в НАТО ранее заявили, что война Украины и России может растянуться на годы. Как отметил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, страны НАТО продолжат оказывать санкционное давление на Путина, и предоставлять Киеву как экономическую, так и военную помощь.