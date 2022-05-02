У Львові вийшла заміж медсестра з Лисичанська, яка втратила на війні обидві ноги (відео)

Трагедія сталася з 23-річною Оксаною 27 березня, коли вона з коханим поверталася додому знайомою стежкою.

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В одній із Львівських лікарень відбулося незвичайне весілля, повідомляє Перше медичне об'єднання міста Львова.

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23-річна медсестра з Лисичанська Оксана вийшла заміж за свого коханого. Дівчина втратила ноги наприкінці березня, коли разом зі своїм хлопцем поверталася додому традиційним шляхом.

"Трагедія сталася 27 березня. Оксана з Віктором поверталися додому знайомою стежкою. Вона йшла попереду, він за нею. Пролунав вибух. Віктор дивом не постраждав, а ось Оксані відірвало ноги і чотири пальці лівої руки. Жінка обернулася, щоб попередити коханого про небезпеку, а через секунду під нею розірвалася міна", — йдеться у повідомленні.

Дівчині надали першу допомогу в одній із лікарень Лисичанська, після чого вона вирушила до Дніпра. Там Оксані продовжили надавати допомогу та готувати до протезування втрачених кінцівок. Після цього вона вирушила до Львова, де на дівчину чекав сюрприз.

Віктор, молодик Оксани, зробив їй пропозицію і вони одружилися прямо в палаті львівського Центру хірургії. За шість років стосунків у пари народилося двоє дітей, проте до офіційного шлюбу справа не дійшла. Обручки молодята купили у Львові, там же знайшли білу сукню. А волонтери спекли весільний торт.

[ + – ] Весілля медсестри з Лисичанська

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що в Лисичанську згоріла будівля міської гімназії, яка пережила дві світові війни. Навчальний заклад входив до топ-100 найкращих шкіл України, а також був частиною Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.

Також у НАТО раніше заявили, що війна України та Росії може розтягнутися на роки. Як зазначив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, країни НАТО продовжать чинити санкційний тиск на Путіна, і надавати Києву як економічну, так і військову допомогу.