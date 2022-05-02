Под Харьковом погиб призер "Игр Непокореных" (фото)

Информацию о смерти ветерана АТО Андрея Котовенко подтвердил его сын. Предварительно известно, что трагедия произошла в 4 часа утра.

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В понедельник, 2 мая, погиб украинский защитник и призер прошлогодних "Игр Непокореных" Андрей Котовенко. Об этом сообщил его сын, Иван Котовенко, на странице отца в Facebook.

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В комментариях к одному из постов он уточнил, что отец погиб около четырех часов утра. Источники Фокуса рассказали, что трагедия произошла под Харьковом. О дополнительных деталях инцидента пока не сообщается.

[ + – ] Иван Котовенко о смерти отца Фото: Скриншот

Кто такой Андрей Котовенко?

Андрей Котовенко известен тем, что в результате ранений, полученных в боях в районе донецкого аэропорта, перенес 22 операции и отказался от ампутации. Увечья он получил во время продвижения по заминированной территории, когда пытался зачистить один из объектов российской разведки. После реабилитации Котовенко занялся спортом и вскоре представил Украину на престижных соревнованиях "Игры Непокоренных". В октябре 2021 года спортсмен выиграл бронзовую медаль в жиме лежа, а за год до того выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы в Словакии.

У Андрея Котовенко был позывной "Кіт". В боях в Донецкой области он был командиром отдельного минометного подразделения.

Ранее Фокус сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новой волны мобилизации в Украине пока не стоит ожидать, поскольку Вооруженные Силы Украины достаточно укомплектованы для борьбы с российскими оккупантами.

Также 2 мая стало известно, что войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела, по словам Максима Марченко, повреждения получили инфраструктурные объекты. Погиб 15-летний парень.