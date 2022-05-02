Під Харковом загинув призер "Ігор Нескорених" (фото)
Інформацію щодо смерті ветерана АТО Андрія Котовенка підтвердив його син. Попередньо відомо, що трагедія сталася о 4-й годині ранку.
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У понеділок, 2 травня, загинув український захисник та призер минулорічних "Ігор Нескорених" Андрій Котовенко. Про це повідомив його син Іван Котовенко на сторінці батька у Facebook.
У коментарях до одного з постів він уточнив, що батько загинув близько четвертої години ранку. Джерела Фокусу розповіли, що трагедія сталася під Харковом. Про додаткові деталі інциденту поки що не повідомляється.
Хто такий Андрій Котовенко?
Андрій Котовенко відомий тим, що внаслідок поранень, отриманих у боях у районі донецького аеропорту, переніс 22 операції та відмовився від ампутації. Каліцтво він отримав під час просування замінованою територією, коли намагався зачистити один з об'єктів російської розвідки. Після реабілітації Котовенко зайнявся спортом та невдовзі представив Україну на престижних змаганнях "Ігри Нескорених". У жовтні 2021 року спортсмен виграв бронзову медаль у жимі лежачи, а за рік до того виграв срібну медаль на чемпіонаті Європи у Словаччині.
У Андрія Котовенка був позивний "Кіт". У боях на Донеччині він був командиром окремого мінометного підрозділу.
Раніше Фокус повідомляв, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на нову хвилю мобілізації в Україні поки що не варто очікувати, оскільки Збройні Сили України достатньо укомплектовані для боротьби з російськими окупантами.
Також 2 травня стало відомо, що війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок обстрілу, за словами Максима Марченка, пошкодження зазнали інфраструктурні об'єкти. Загинув 15-річний хлопець.