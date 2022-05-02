Під Харковом загинув призер "Ігор Нескорених" (фото)

Інформацію щодо смерті ветерана АТО Андрія Котовенка підтвердив його син. Попередньо відомо, що трагедія сталася о 4-й годині ранку.

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У понеділок, 2 травня, загинув український захисник та призер минулорічних "Ігор Нескорених" Андрій Котовенко. Про це повідомив його син Іван Котовенко на сторінці батька у Facebook.

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У коментарях до одного з постів він уточнив, що батько загинув близько четвертої години ранку. Джерела Фокусу розповіли, що трагедія сталася під Харковом. Про додаткові деталі інциденту поки що не повідомляється.

[ + – ] Іван Котовенко про смерть батька Фото: Скриншот

Хто такий Андрій Котовенко?

Андрій Котовенко відомий тим, що внаслідок поранень, отриманих у боях у районі донецького аеропорту, переніс 22 операції та відмовився від ампутації. Каліцтво він отримав під час просування замінованою територією, коли намагався зачистити один з об'єктів російської розвідки. Після реабілітації Котовенко зайнявся спортом та невдовзі представив Україну на престижних змаганнях "Ігри Нескорених". У жовтні 2021 року спортсмен виграв бронзову медаль у жимі лежачи, а за рік до того виграв срібну медаль на чемпіонаті Європи у Словаччині.

У Андрія Котовенка був позивний "Кіт". У боях на Донеччині він був командиром окремого мінометного підрозділу.

Раніше Фокус повідомляв, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на нову хвилю мобілізації в Україні поки що не варто очікувати, оскільки Збройні Сили України достатньо укомплектовані для боротьби з російськими окупантами.

Також 2 травня стало відомо, що війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок обстрілу, за словами Максима Марченка, пошкодження зазнали інфраструктурні об'єкти. Загинув 15-річний хлопець.