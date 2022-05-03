Лояльных к сепаратизму в оккупации все меньше, — руководитель Донецкой ОВА

Кириленко указал, что принудительная мобилизация на войну, проблемы с водоснабжением на оккупированных территориях Донбасса и разрушения, которые принесли российские войска в Мариуполь, изменили мнение жителей ОРДЛО.

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Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко считает, что у людей на оккупированных территориях, лояльных к сепаратизму, после 24 февраля восприятие ситуации изменилось. Об этом чиновник рассказал в интервью Фокусу.

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"Люди, которые там проживали (на территории ОРДЛО) до 24 февраля, явные сторонники так называемой "ДНР", думали, что они смогут полежать на диване, пока для них Россия будет освобождать территорию всей Донецкой области. Но потом началась так называемая мобилизация, призывной возраст – до 65 лет, людей хватали прямо на улице и отправляли в армию. Люди задумались. А потом еще прекратилось водоснабжение в Донецке, Макеевке, Горловке, и неизвестно, когда появится. Это не мы его перекрыли, это из-за боевых действий были повреждены насосные станции", – сказал Кириленко.

Он уверен, что люди на оккупированных территориях сейчас лучше понимают, что у них было в 2014 году, до 24 февраля 2022-го, и что получили сейчас.

"Блицкриг провалился, Донбасс "освободить" нет возможности. Оккупированные Донецк, Горловка и другие населенные пункты были не в замороженном состоянии, а в упадке, – уточняет глава Донецкой ОВА Кириленко. – Они хотели получить Мариуполь – современный европейский город, которого они раньше не видели? Превратили его в руины. Если есть здравомыслящие люди, то они понимают, что РФ никогда не даст денег на восстановление Мариуполя. И на Волноваху. "Вторая армия мира", пытавшаяся провести парад победы на всех территориях 9 мая, не может их взять силой. Не может захватить, потому стирает с лица земли", — сказал глава ОВА.

Также Кириленко в комментарии Фокусу сообщил о том, ведутся ли переговоры по эвакуации раненых украинских защитников с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Полное интервью с главой Донецкой ОВА читайте на нашем сайте.