RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Російсько-українська війна

Лояльних до сепаратизму в окупації стає менше, – керівник Донецької ОВА

Тетяна Катриченко
1343
ова кириленко, донецька ова, ова донецьк, донецька ода, павло кириленко, кириленко донецька ова
Фото: Павло Кириленко / Facebook | Кириленко розповів про політичні настрої мешканців ОРДЛО

Кириленко зазначив, що примусова мобілізація на війну, проблеми з водопостачанням на окупованих територіях Донбасу та руйнування, які принесли російські війська до Маріуполя, змінили думку мешканців ОРДЛО.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко вважає, що у людей на окупованих територіях, лояльних до сепаратизму, після 24 лютого сприйняття ситуації змінилось. Про це чиновник розповів у інтерв'ю Фокусу.

"Люди, які там (на території ОРДЛО) проживали до 24 лютого, явні прибічники так званої "ДНР", думали, що вони зможуть полежати на дивані, поки для них Росія звільнятиме територію всієї Донецької області в межах адміністративно-територіального устрою. Але потім почалася так звана мобілізація, призовний вік становив – до 65 років, людей хапали просто на вулиці та відправляли у військо. Люди задумались. А потім ще припинилося водопостачання в Донецьку, Макіївці, Горлівці, і не відомо, коли з’явиться. Це ж не ми його перекрили, це через бойові дії виникли пошкодження насосних станцій", – сказав Кириленко.

Він упевнений, що люди на окупованих територіях зараз краще розуміють, що вони мали 2014 року, що у них було до 24 лютого 2022-го, і що отримали зараз.

"Бліцкриг провалений, Донбас "звільнити" для них можливості немає. Окуповані Донецьк, Горлівка та інші населені пункти були не в замороженому стані, а в занепаді, – додає очільник Донецької ОВА Кириленко. – Вони хотіли отримати Маріуполь – сучасне європейське місто, якого вони раніше і не бачили? Перетворили його на руїни. Якщо є люди зі здоровим глуздом, то вони розуміють, що РФ ніколи не дасть грошей на відновлення Маріуполя. Те саме з Волновахою. Друга армія у світі", яка намагалась провести парад перемоги на всіх територіях 9 травня, не може їх взяти. Не може взяти, тому стирає з лиця землі", — додав Кириленко.

Також Кириленко у коментарі Фокусу повідомив про те, чи ведуться переговори щодо евакуації поранених українських захисників із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Повне інтерв'ю з головою Донецької ОВА читайте на нашому сайті.