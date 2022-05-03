Лояльних до сепаратизму в окупації стає менше, – керівник Донецької ОВА
Кириленко зазначив, що примусова мобілізація на війну, проблеми з водопостачанням на окупованих територіях Донбасу та руйнування, які принесли російські війська до Маріуполя, змінили думку мешканців ОРДЛО.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко вважає, що у людей на окупованих територіях, лояльних до сепаратизму, після 24 лютого сприйняття ситуації змінилось. Про це чиновник розповів у інтерв'ю Фокусу.
"Люди, які там (на території ОРДЛО) проживали до 24 лютого, явні прибічники так званої "ДНР", думали, що вони зможуть полежати на дивані, поки для них Росія звільнятиме територію всієї Донецької області в межах адміністративно-територіального устрою. Але потім почалася так звана мобілізація, призовний вік становив – до 65 років, людей хапали просто на вулиці та відправляли у військо. Люди задумались. А потім ще припинилося водопостачання в Донецьку, Макіївці, Горлівці, і не відомо, коли з’явиться. Це ж не ми його перекрили, це через бойові дії виникли пошкодження насосних станцій", – сказав Кириленко.
Він упевнений, що люди на окупованих територіях зараз краще розуміють, що вони мали 2014 року, що у них було до 24 лютого 2022-го, і що отримали зараз.
"Бліцкриг провалений, Донбас "звільнити" для них можливості немає. Окуповані Донецьк, Горлівка та інші населені пункти були не в замороженому стані, а в занепаді, – додає очільник Донецької ОВА Кириленко. – Вони хотіли отримати Маріуполь – сучасне європейське місто, якого вони раніше і не бачили? Перетворили його на руїни. Якщо є люди зі здоровим глуздом, то вони розуміють, що РФ ніколи не дасть грошей на відновлення Маріуполя. Те саме з Волновахою. Друга армія у світі", яка намагалась провести парад перемоги на всіх територіях 9 травня, не може їх взяти. Не може взяти, тому стирає з лиця землі", — додав Кириленко.
Також Кириленко у коментарі Фокусу повідомив про те, чи ведуться переговори щодо евакуації поранених українських захисників із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Повне інтерв'ю з головою Донецької ОВА читайте на нашому сайті.