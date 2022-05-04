Месяц без воды: водоснабжение в Николаеве возобновится в середине мая, — Ким (видео)

Водоснабжение в городе прекратилось 12 апреля из-за повреждения российскими военными водопровода, который поставлял воду из Херсонской области.

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Николаев получил деньги для возобновления водоснабжения. Поэтому в городе вода должна появится "хоть в каком-то виде" до 15 мая. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

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"Деньги по воде, чем занимались две недели, получили. Думаю, следующую неделю, возможно, через одну неделю, но до 15 мая нужно успевать, чтобы вода появлялась в каком-нибудь виде", — сказал он.

3 мая правительство выделило 56 млн грн для возобновления подачи воды в дома Николаева. В частности средства будут направлены на бурение новых артезианских скважин.

Отметим, что Николаев живет без воды почти месяц. Водоснабжение в городе прекратилось 12 апреля из-за повреждения российскими военными водопровода, который поставлял воду из Херсонской области.

Виталий Ким также рассказал, что в оккупированной Херсоне появился интернет. По его словам, украинские операторы изменили маршрутизацию и выразил надежду, что подключение к сети в городе будет оставаться.

Глава Николаевской ОВА также добавил, что сейчас власть решает вопросы денежной компенсации для переселенцев и работает над эвакуацией людей с районов, где проходят боевые действия. В том числе, будет проводиться эвакуация животных.

Напомним, 27 апреля Фокус писал, что в Николаеве придумали, как запустить стиральную машину в условиях, когда в городе отсутствует водоснабжение. Местный житель показал, что шланг от стиральной машины можно подсоединить к обычному ведру, вырезав там отверстие. Ведро можно наполнить водой из запасов.

Ранее, 26 апреля мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что город активно готовится к нападению или окружению ВС РФ. Однако отметил, что ситуация контролируема и есть достаточный контингент для обороны.