Місяць без води: водопостачання у Миколаєві відновиться у середині травня, — Кім (відео)

Водопостачання у місті припинилося 12 квітня через пошкодження російськими військовими водопроводу, який постачав воду з Херсонської області.

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Миколаїв одержав гроші для відновлення водопостачання. Тому в місті вода має з'явитися "хоч у якомусь вигляді" до 15 травня. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

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"Гроші по воді, чим займалися два тижні, отримали. Думаю, наступний тиждень, можливо, через один тиждень, але до 15 травня потрібно встигати, щоб вода з'являлася в якомусь вигляді", — сказав він.

3 травня уряд виділив 56 млн грн для відновлення подачі води до будинків Миколаєва. Зокрема, кошти будуть спрямовані на буріння нових артезіанських свердловин.

Зазначимо, що Миколаїв мешкає без води майже місяць. Водопостачання у місті припинилося 12 квітня через пошкодження російськими військовими водопроводу, який постачав воду з Херсонської області.

Віталій Кім також розповів, що в окупованому Херсоні з'явився інтернет. За його словами, українські оператори змінили маршрутизацію і висловив сподівання, що підключення до мережі в місті залишатиметься.

Глава Миколаївської ОВА також додав, що зараз влада вирішує питання грошової компенсації для переселенців і працює над евакуацією людей з районів, де проходять бойові дії. Зокрема проводитиметься евакуація тварин.

Нагадаємо, 27 квітня Фокус писав, що в Миколаєві вигадали, як запустити пральну машину в умовах, коли в місті відсутнє водопостачання. Місцевий мешканець показав, що шланг від пральної машини можна приєднати до звичайного відра, вирізавши отвір. Відро можна наповнити водою із запасів.

Раніше, 26 квітня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що місто активно готується до нападу чи оточення ЗС РФ. Проте зазначив, що ситуація є контрольованою і є достатній контингент для оборони.