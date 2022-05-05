Более 6000 уголовных дел: в Украине массово расследуют преступления против страны (видео)

Правоохранители сообщили, что более тысячи расследуемых дел касаются посягательства на территориальную целостность и попыток захватить государственную власть.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

С начала полномасштабной российско-украинской войны Служба безопасности открыла более 6 тысяч уголовных производств за преступления против Украины. Среди этого массива дел более 1 тыс. касаются посягательства на территориальную целостность и попытки захвата государственной власти. Об этом сообщили в СБУ.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Кроме того, в Киеве была заблокирована деятельность мощного прокси-центра спецслужб России, который использовали для кибератак на государственные информационные ресурсы Украины и распространение российской пропаганды.

В Луганской области на сотрудничестве с российскими военными была разоблачена руководительница одного из отделов военно-гражданской администрации Станицы Луганской.

В СБУ также заявили, что в Полтавской области был задержан заместитель начальника таможенного поста. Он требовал деньги от руководителя предприятия, "гарантируя" беспрепятственное оформление промышленных товаров.

Напомним, 5 мая Фокус писал о задержании СБУ топ-соратника Виктора Медведчука. В ходе обысков силовики обнаружили документацию и печати общественных организаций, запрещенную законодательством символику, письмо к АП Путина, а также компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Ранее, 1 мая сотрудники СБУ задержали вражескую ДРГ, которая хотела сбить пассажирский самолет. По данным украинских спецслужб, диверсанты действовали под видом волонтеров и хотели втереться в доверие с ВСУ. После чего получить от них ПЗРК Stinger и отвезти его в РФ для дальнейших действий.