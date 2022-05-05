Понад 6000 кримінальних справ: в Україні масово розслідують злочини проти країни (відео)

Правоохоронці повідомили, що понад тисяча розслідуваних справ стосується посягання на територіальну цілісність та спроби захопити державну владу.

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З початку повномасштабної російсько-української війни Служба безпеки відкрила понад 6 тисяч кримінальних проваджень за злочини проти України. Серед цього масиву справ понад 1 тис. стосуються посягання на територіальну цілісність та спроби захоплення державної влади. Про це повідомили у СБУ.

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Крім того, в Києві заблоковано діяльність потужного проксі-центру спецслужб Росії, який використали для кібератак на державні інформаційні ресурси України та поширення російської пропаганди.

У Луганській області на співпраці з російськими військовими викрито керівницю одного з відділів військово-цивільної адміністрації Станиці Луганської.

У СБУ також заявили, що в Полтавській області затримано заступника начальника митного поста. Він вимагав гроші від керівника підприємства, "гарантуючи" безперешкодне оформлення промислових товарів.

Нагадаємо, 5 травня Фокус писав про затримання СБУ топсоратника Віктора Медведчука. Під час обшуків силовики виявили документацію та печатки громадських організацій, заборонену законодавством символіку, лист до АП Путіна, а також комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами протиправної діяльності.

Раніше, 1 травня, співробітники СБУ затримали ворожу ДРГ, яка хотіла збити пасажирський літак. За даними українських спецслужб, диверсанти діяли під виглядом волонтерів та хотіли втертися у довіру до ЗСУ. Після чого отримати від них ПЗРК Stinger та відвезти його до РФ для подальших дій.