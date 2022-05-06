Вслед за Конотопом: в Броварах запретили деятельность УПЦ Московского патриархата

Мэр города Игорь Сапожко рассказал, что под запретом будут собрания, митинги, хождения и все другие массовые мероприятия УПЦ МП. Также будет установлена охрана объектов их церковных общин.

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Деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата запретили на территории общины Броварской городской общины Киевской области. За такое решение проголосовал местный совет. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook.

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"Только что решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской Православной Церкви (московского патриархата) на территории общины" — написал он.

По его словам, запрет будет действовать до окончания военного положения в Украине. Сапожко заявил, что будет установлена охрана объектов церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будет проведение собраний, митингов, хождений и всех других массовых мероприятий.

Отметим, что мэр или городской совет не имеют полномочий на запрет деятельности церквей. В статье 5 закона Украины "О свободе совести и религии" сказано, что церковь и религиозные организации отделены от государства, а государство не вмешивается в их деятельность.

"Государство не вмешивается в осуществляемую внутри закона деятельность религиозных организаций, не финансирует деятельность каких-либо организаций, созданных по признаку отношения к религии", — говорится в документе.

Напомним, 4 мая мэр Конотопа Артем Семенихин запретил деятельность УПЦ МП в городе и назвал их "Агентурной сетью ФСБ". В своем распоряжении он сослался на 42 статью закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и закон Украины "О правовом режиме военного положения". Однако в этих законах не сказано о праве запрещать деятельность церквей. Закон "О правовом режиме военного положения" позволяет поднимать вопрос о запрете деятельности политических партий и общественных организаций, если они нацелены на антиукраинскую деятельность.

Ранее, 22 марта в украинский парламент внесли законопроект о запрете в Украине русской православной церкви. Предусматривается также запрет УПЦ МП, а Почаевская, Святогорская и Киево-Печерская лавры могут быть национализированы.