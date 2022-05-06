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Вслед за Конотопом: в Броварах запретили деятельность УПЦ Московского патриархата

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Патриарх Кирилл
Фото: Getty Images | Патриарх РПЦ Кирилл

Мэр города Игорь Сапожко рассказал, что под запретом будут собрания, митинги, хождения и все другие массовые мероприятия УПЦ МП. Также будет установлена охрана объектов их церковных общин.

Деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата запретили на территории общины Броварской городской общины Киевской области. За такое решение проголосовал местный совет. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook.

"Только что решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской Православной Церкви (московского патриархата) на территории общины" — написал он.

По его словам, запрет будет действовать до окончания военного положения в Украине. Сапожко заявил, что будет установлена охрана объектов церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будет проведение собраний, митингов, хождений и всех других массовых мероприятий.

Отметим, что мэр или городской совет не имеют полномочий на запрет деятельности церквей. В статье 5 закона Украины "О свободе совести и религии" сказано, что церковь и религиозные организации отделены от государства, а государство не вмешивается в их деятельность.

"Государство не вмешивается в осуществляемую внутри закона деятельность религиозных организаций, не финансирует деятельность каких-либо организаций, созданных по признаку отношения к религии", — говорится в документе.

Напомним, 4 мая мэр Конотопа Артем Семенихин запретил деятельность УПЦ МП в городе и назвал их "Агентурной сетью ФСБ". В своем распоряжении он сослался на 42 статью закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и закон Украины "О правовом режиме военного положения". Однако в этих законах не сказано о праве запрещать деятельность церквей. Закон "О правовом режиме военного положения" позволяет поднимать вопрос о запрете деятельности политических партий и общественных организаций, если они нацелены на антиукраинскую деятельность.

Ранее, 22 марта в украинский парламент внесли законопроект о запрете в Украине русской православной церкви. Предусматривается также запрет УПЦ МП, а Почаевская, Святогорская и Киево-Печерская лавры могут быть национализированы.