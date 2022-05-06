Слідом за Конотопом: у Броварах заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату

Мер міста Ігор Сапожко розповів, що під забороною будуть збори, мітинги, ходи та інші масові заходи УПЦ МП. Також встановлять охорону об'єктів їхніх церковних громад.

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Діяльність Української православної церкви Московського патріархату заборонили на теренах громади Броварської міської громади Київської області. За таке рішення проголосувала місцева рада. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook.

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"Щойно рішенням сесії Броварської міської ради припинено діяльність Української Православної Церкви (московського патріархату) на території громади" — написав він.

За його словами, заборона діятиме до закінчення воєнного стану в Україні. Сапожко заявив, що встановлять охорону об'єктів церковних громад УПЦ МП та запроваджено особливий режим їхньої роботи. Під забороною буде проведення зборів, мітингів, ходи та інших масових заходів.

Зазначимо, що мер чи міська рада не мають повноважень на заборону діяльності церков. У статті 5 закону України "Про свободу совісті та релігії" сказано, що церква та релігійні організації відокремлені від держави, а держава не втручається в їхню діяльність.

"Держава не втручається в діяльність релігійних організацій, що здійснюється всередині закону, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених за ознакою ставлення до релігії", — йдеться в документі.

Нагадаємо, 4 травня Конотопський мер Артем Семеніхін заборонив діяльність УПЦ МП у місті та назвав їх "Агентурною мережею ФСБ". У своєму розпорядженні він послався на 42 статтю закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та закон України "Про правовий режим воєнного стану". Однак у цих законах не йдеться про право забороняти діяльність церков. Закон "Про правовий режим воєнного стану" дозволяє порушувати питання про заборону діяльності політичних партій та громадських організацій, якщо вони націлені на антиукраїнську діяльність.

Раніше, 22 березня, в український парламент внесли законопроєкт про заборону в Україні російської православної церкви. Передбачають також заборона УПЦ МП, а Почаївська, Святогірська та Києво-Печерська лаври можуть націоналізувати.