Движение по трассе М-03 Киев - Полтава восстановлено, — Кубраков (видео)

Рядом с разрушенным мостом обустроили временный объезд, который рассчитан на движение как легкового, так и грузового транспорта.

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В Украине возобновилось прямое автомобильное сообщение между Киевом и Полтавой. В районе села Борщев Киевской области по трассе М-03 рядом с разрушенным мостом закончено строительство временной объездной дороги. Об этом сообщил в своем Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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"Временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и грузовой транспорт. Это критически важно – ведь магистраль М-03 является одной из ключевых в стране", — написал министр.

Кубраков также отметил, что пока в Украине идет война на освобожденных территориях постепенно возобновляется логистика благодаря временным объездным путям и переправам. Это крайне важно, поскольку обустройство таких сооружений не только обеспечивает доставку грузов в различные уголку страны, а и помогает возобновить жизнедеятельность многих населенных пунктов пострадавшие от российской оккупации.

Кроме того, министр сообщил, что в Киевской области удалось возобновить движение на всех ранее разрушенных переправах, кроме тех, что требуют разминирования.

Ранее сообщалось, что Укравтодор оборудует временные переправы в местах, где были разрушены мосты. В Черниговской, Житомирской, Харьковской и других областях активно строят переправы как на международных трассах, так и на дорогах местного значения.

В Донецкой области 29 апреля был взорван железнодорожный мост через реку Северский Донец, который соединял населенные пункты Лиман и Райгородок. Известно, что в момент взрыва на мосту находился железнодорожный состав.