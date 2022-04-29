Вместе с вагонами: на Донбассе подорвали железнодорожный мост (видео)

Очевидцы опубликовали видео, на котором видно взорванный мост через реку Северский Донец.

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В Донецкой области зафиксирован подрыв моста через реку Северский Донец, который соединял населенные пункты Лиман и Райгородок. Об этом журналистам "Громадського" подтвердили в ООС.

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По имеющейся информации, взрыв произошел в момент, когда на мосту находились вагоны.

[ + – ] Взорванный мост Лиман - Райгородок

Город Лиман находится на линии фронта в Донецкой области. С севера российские войска пытаются пробиться на подконтрольную территорию области со стороны Харьковской области. Железнодорожное сообщение с городом Лиман теперь полностью уничтожено. Уточним, что город также является одним из важных стратегических узлов Донецкой области.

Ранее Фокус рассказывал, что согласно данным британской разведки, военные Российской Федерации несут большие потери на Донбассе. Наступательные действия и интенсивные бои, по данным разведчиков, продолжаются на Северодонецком, Лисичанском и Изюмском направлениях. При этом отмечается, что полная оккупация Донецкой и Луганской областей остается главной задачей ВС РФ, которые несут большие потери в ходе боев за Донбасс.

Вместе с тем Генштаб Украины сообщает, что Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наступление на Донбассе, в ходе которого грабят мирных жителей. На временно оккупированных территориях захватчики, по данным военного командования, воруют запасы пшеницы вместе с грузовым транспортом. Украинская армия ведет маневренную оборону и успешно наносят контрудары по местам скопления вражеской техники и личного состава.

Также мы сообщали, что военные США показали как грузят снаряды к гаубицам для Украины. По информации журналистов, Штаты отправят ВСУ не менее 90 гаубиц M777 и 184 тыс. боеприпасов к ним. Посылку доставят на самолете C-17 Globemaster III из Калифорнии.