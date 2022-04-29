Разом із вагонами: на Донбасі підірвали залізничний міст (відео)

Очевидці опублікували відео, на якому видно підірваний міст через річку Сіверський Донець.

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На Донеччині зафіксовано підрив мосту через річку Сіверський Донець, який сполучав населені пункти Лиман та Райгородок. Про це журналістам Громадського підтвердили в ООС.

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За наявною інформацією вибух стався в момент, коли на мосту знаходилися вагони.

[ + – ] Підірваний міст Лиман — Райгородок

Місто Лиман розташоване на лінії фронту в Донецькій області. З півночі російські війська намагаються пробитися на підконтрольну територію Харківської області. Залізничне сполучення з містом Лиман тепер повністю знищено. Уточнимо, що місто також є одним із важливих стратегічних вузлів Донецької області.

Раніше Фокус розповідав, що згідно з даними британської розвідки, військові Російської Федерації зазнають великих втрат на Донбасі. Наступальні дії та інтенсивні бої, за даними розвідників, продовжуються на Сєвєродонецькому, Лисичанському та Ізюмському напрямках. При цьому наголошується, що повна окупація Донецької та Луганської областей залишається головним завданням ЗС РФ, які зазнають великих втрат під час боїв за Донбас.

Водночас Генштаб України повідомляє, що Збройні Сили Російської Федерації продовжують наступ на Донбасі, під час якого грабують мирних жителів. На тимчасово окупованих територіях загарбники, за даними військового командування, крадуть запаси пшениці разом із вантажним транспортом. Українська армія веде маневрову оборону та успішно наносять контрудари за місцями скупчення ворожої техніки та особового складу.

Також ми повідомляли, що військові США показали як вантажать снаряди до гаубиць для України. За інформацією журналістів, Штати відправлять ЗСУ не менше 90 гаубиць M777 та 184 тис. боєприпасів до них. Посилку доставлять літаком C-17 Globemaster III з Каліфорнії.