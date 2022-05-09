Рух по трасі М-03 Київ—Полтава відновлено, — Кубраков (відео)

Поряд із зруйнованим мостом облаштували тимчасовий об'їзд, розрахований на рух як легкового, так і вантажного транспорту.

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В Україні відновили пряме автомобільне сполучення між Києвом та Полтавою. В районі села Борщів Київської області трасою М-03 поряд зі зруйнованим мостом закінчено будівництво тимчасової об'їзної дороги. Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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"Тимчасовий об'їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не лише на легковий, а й вантажний транспорт. Це критично важливо — адже магістраль М-03 є однією з ключових у країні", — написав міністр.

Кубраков також зазначив, що поки в Україні йде війна, на звільнених територіях поступово відновлюють логістику завдяки тимчасовим об'їзним шляхам та переправам. Це вкрай важливо, оскільки облаштування таких споруд не лише забезпечує доставлення вантажів до різних куточків країни, а й допомагає відновити життєдіяльність багатьох населених пунктів, які постраждали від російської окупації.

Крім того, міністр повідомив, що на Київщині вдалося відновити рух на всіх раніше зруйнованих переправах, окрім тих, що потребують розмінування.

Раніше повідомляли, що Укравтодор обладнає тимчасові переправи в місцях, де зруйновано мости. В Чернігівській, Житомирській, Харківській та інших областях активно будують переправи як на міжнародних трасах, так і дорогах місцевого значення.

У Донецькій області 29 квітня підірвали залізничний міст через річку Сіверський Донець, який сполучав населені пункти Лиман та Райгородок. Відомо, що в момент вибуху на мосту знаходився залізничний потяг.