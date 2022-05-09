Наталью Мосейчук и съемочную команду "1+1" избили в Берлине, — активист (видео)

По словам Александра Снидалова, инцидент произошел в Трептов-парке в момент, когда украинские журналисты снимали сюжет о бездеятельности полиции Берлина по случаю Дня победы над нацизмом.

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В понедельник, 9 мая, в Берлине совершили нападение на съемочную группу телеканала "1+1" и ведущую Наталью Мосейчук. Об этом в своем Facebook сообщил местный активист Александр Снидалов.

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Инцидент произошел в столичном Трептов-парке.

По его словам, съемочную группу телеканала "1+1" и телеведущую Наталью Мосейчук избили в момент, когда журналисты делали сюжет о бездеятельности берлинской полиции во время массовых мероприятий в Берлине по случаю Дня победы над нацизмом.

"Бездействие берлинской полиции перешло все границы. Только что в Трептов-парке р*шисты напали на украинскую съемочную группу 1+1, которая снимала сюжет о нарушении во время мероприятий 9 мая. Еще раз. Украинских журналистов во время профессиональной деятельности избили в Берлине р*шисты. Полиция Берлина была рядом и не смогла этого предотвратить", — добавил Снидалов в своей публикации.

Активист, комментируя избиение съемочной группы "1+1" и телеведущей Натальи Мосейчук, заявил, что сейчас пришло время выйти на улицы Берлина и задать вопросы местным властям.

[ + – ] Наталью Мосейчук и команду "1+1" избили в Берлине

Об инциденте в столичном Трептов-парке также пишет местное издание Berliner Zeitung. По данным журналистов, им также поступали сообщения об избиении съемочной группы телеканала "1+1" в Берлине.

"Пророссийская толпа напала и избила съемочную группу украинского телевидения у советского военного мемориала в Берлине. Берлинская полиция не смогла защитить журналистов, по словам очевидца. Вчера берлинская полиция преследовала мирных украинцев, чтущих память о Второй мировой войне, и забрала у них флаги", — цитирует издание Berliner Zeitung политолога и эксперта по Восточной Европе Сергея Сумленного.

[ + – ] Наталью Мосейчук и команду "1+1" избили в Берлине

Телеведущая канала "1+1" Наталья Мосейчук в своем Facebook подтвердила, что в данный момент находится в Берлине, однако никакой информации о нападении и избиении не обнародовала.

По его словам, она приняла приглашение посла Украины в Германии Андрея Мельника по возложению цветов у памятника советскому солдату, где также встретила украинскую певицу Тину Кароль.

"Почтили память жертв Второй Мировой. Спонтанно организовались и вместе с народной артисткой спели гимн. Да так, чтоб слышали враги! Те были недалеко. Через дорогу. Блеяли что-то о нацизме в угаре и предвкушении победных 100 грамм, в их случае — нескольких литров водки. Мы были более искренними, громкими, убедительными. Мы были людьми!", — подчеркнула Наталья Мосейчук и опубликовала в Facebook короткий видеоблог из Берлина.

[ + – ] Наталья Мосейчук опубликовала видеоблог из Берлина

Напомним, власти Берлина запретили 8-9 мая вывешивать и демонстрировать возле мемориалов флаги Украины и России. Кроме запрета на флаги и другую символику, столичное руководство не разрешит исполнять военную музыку, выкрикивать лозунги и распевать военные песни.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился решением властей Берлина и назвал его неприемлемым.