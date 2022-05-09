Наталю Мосейчук та знімальну команду "1+1" побили в Берліні, — активіст (відео)

За словами Олександра Снідалова, інцидент стався у Трептов-парку в момент, коли українські журналісти знімали сюжет про бездіяльність поліції Берліна з нагоди Дня перемоги над нацизмом.

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У понеділок, 9 травня, в Берліні вчинили напад на знімальну групу телеканалу "1+1" та ведучу Наталю Мосейчук. Про це у своєму Facebook повідомив місцевий активіст Олександр Снідалов.

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Інцидент стався у столичному Трепт-парку.

За його словами, знімальну групу телеканалу "1+1" та телеведучу Наталю Мосейчук побили в момент, коли журналісти робили сюжет про бездіяльність берлінської поліції під час масових заходів у Берліні з нагоди Дня перемоги над нацизмом.

"Бездіяльність берлінської поліції перейшла всі кордони. Щойно в Трептів-парку р*шисти напали на українську знімальну групу "1+1", яка знімала сюжет про порушення під час заходів 9 травня. Ще раз. Українських журналістів під час професійної діяльності побили в Берліні *шисти. Поліція Берліна була поруч і не змогла цього запобігти", — додав Снідалов у своїй публікації.

Активіст, коментуючи побиття знімальної групи "1+1" та телеведучої Наталії Мосейчук, заявив, що зараз настав час вийти на вулиці Берліна та поставити питання місцевій владі.

[ + – ] Наталю Мосейчук та команду "1+1" побили в Берліні

Про інцидент у столичному Трепт-парку також пише місцеве видання Berliner Zeitung. За даними журналістів, їм також надходили повідомлення про побиття знімальної групи телеканалу "1+1" у Берліні.

"Проросійський натовп напав і побив знімальну групу українського телебачення біля радянського військового меморіалу в Берліні. Берлінська поліція не змогла захистити журналістів, за словами очевидця. Вчора берлінська поліція переслідувала мирних українців, які вшановують пам'ять про Другу світову війну, і забрала в них прапори", — цитує видання Berliner Zeitung політолога та експерта зі Східної Європи Сергія Сумлінного.

[ + – ] Наталю Мосейчук та команду "1+1" побили у Берліні

Телеведуча каналу "1+1" Наталія Мосейчук у своєму Facebook підтвердила, що наразі перебуває в Берліні, проте жодної інформації про напад та побиття не оприлюднила.

За його словами, вона прийняла запрошення посла України в Німеччині Андрія Мельника на покладання квітів біля пам'ятника радянському солдатові, де також зустріла українську співачку Тіну Кароль.

"Вшанували пам'ять жертв Другої Світової. Спонтанно організувалися і разом із народною артисткою заспівали гімн. Та так, щоб чули вороги! Ті були недалеко. Через дорогу. Блеяли щось про нацизм у чаді та передчутті переможних 100 грамів, у їхньому випадку — кількох. літрів горілки. Ми були щирішими, гучнішими, переконливішими. Ми були людьми!" — наголосила Наталія Мосейчук і опублікувала у Facebook короткий відеоблог із Берліна.

[ + – ] Наталія Мосейчук опублікувала відеоблог із Берліна

Уточнимо, що кілька годин по тому ведуча Наталя Мосейчук розповіла деталі нападу.

Нагадаємо, влада Берліна заборонила 8-9 травня вивішувати й демонструвати біля меморіалів прапори України та Росії. Окрім заборони на прапори та іншу символіку, столичне керівництво не дозволить виконувати військову музику, вигукувати гасла та співати воєнні пісні.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився рішенням влади Берліна та назвав його неприйнятним.