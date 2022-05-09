"Вас нужно вырезать": Мосейчук рассказала детали нападения на нее в Берлине (видео)

По факту нападения на представителей СМИ полиция открыла административное дело, а виновнику грозит денежный штраф или депортация в РФ.

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На съемочную группу телеканала "1+1" и ведущую Наталью Мосейчук напали возле мемориала советскому солдату в Берлине. Подробности инцидента в эфире национального телемарафона рассказала сама телеведущая.

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По ее словам, группа телеканала "1+1" отправилась в Берлин в том числе для того, чтобы заснять, как россияне отмечают День победы над нацизмом в Германии. После того, как граждане РФ услышали украинский язык в Трептов-парке, в адрес журналистов посыпались угрозы и оскорбления.

"Такого народа не существует, вы никто, вас нужно вырезать", — услышала Мосейчук в свой адрес.

Телеведущая отметила, что 8 мая в Трептов-парке украинская диаспора вместе с дипломатами возложили венки и цветы возле мемориала, чтобы почтить память погибших во время Второй мировой войны. На следующий день возле Бранденбургских ворот проходило другое мероприятие — "Бессмертный полк" с участием россиян. Как отмечает Мосейчук, участники акции шли с гвоздиками, флагами СССР и плакатами с погибшими родственниками.

9 мая съемочная группа замечает, что возле мемориала советскому солдату нет венков и цветов от диаспоры и дипломатической миссии. По словам телеведущей "1+1", очередной конфликт завязался вновь после того, как участники "Бессмертного полка" услышали украинский язык.

"Чего вы лезете, ур*ды бл**ь. Как вы за***ли", — заявил один из агрессивно настроенных участников мероприятия.

Мосейчук добавила, что по итогу конфликта со съемочной группой полиция Берлина открыла административное дело, а виновнику грозит штраф или депортация в РФ.

[ + – ] Наталья Мосейчук сообщила детали нападения на нее в Берлине

Посольство Украины в Германии подтвердило, что один из участников "Бессмертного полка" в Берлине пытался нанести телесные повреждения телеведущей канала "1+1" Наталье Мосейчук. Столичная полиция, как отмечают дипломаты, также проинформирована о подробностях инцидента в Трептов-парке.

"Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести следствие по нападению на представителей средств массовой информации и привлечь виновных к ответственности", — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

[ + – ] Посольство подтвердило факт нападения на Наталью Мосейчук в Берлине

Напомним, 9 мая появилась информация о том, что на Наталью Мосейчук и съемочную группу канала "1+1" совершили нападение в Берлине. Инцидент произошел в момент, когда украинские журналисты готовили сюжет о бездеятельности берлинской полиции во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом.

Также сообщалось, что власти Берлина запретили вывешивать и демонстрировать флаги Украины и России во время массовых мероприятий 8-9 мая.